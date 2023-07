Aula inaugural marca o início da jornada de aprendizado digital na Escola do Legislativo

A Escola do Legislativo Professora Aliete Carlos dos Santos, vinculada à Câmara Municipal de Pacatuba, celebrou nesta segunda-feira, dia 10, a aula inaugural do curso de Informática Básica. O evento marcou o início de uma jornada de aprendizado tecnológico e inclusão digital para 40 alunos matriculados, que serão divididos em duas turmas de 8h às 12h e de 13h às 17h, com carga horária de 70h. As aulas serão ministradas no prédio cedido pela Prefeitura, localizado na Praça Nossa Senhora de Lurdes, que agora abriga a sede da Escola.

A aula inaugural do curso de Informática Básica na Escola do Legislativo foi marcada por um clima de entusiasmo e expectativa. O evento contou com a presença da presidente da CMP, Leilane Quitério (PSD) que destacou a importância dessa iniciativa. “É com grande satisfação que inauguramos a sede da Escola do Legislativo. Estamos investindo na capacitação dos nossos munícipes, oferecendo ferramentas fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional. Parabenizo todos os alunos matriculados no curso de e agradeço a prefeita Manuella Martins pelo espaço cedido. Agradeço também ao ex-prefeito Alexandre Martins e a sua esposa Iara Martins por contribuir com ideias e a todo esforço para tornar esse sonho uma realidade, e aos vereadores por ter aprovado o Projeto de minha autoria e por todo apoio no processo”, agradeceu Quitério.

Com uma proposta voltada para a inclusão digital, o curso de Informática Básica da Escola do Legislativo visa capacitar os participantes com conhecimentos fundamentais para o uso dos recursos tecnológicos. A formação abrange temas como introdução à informática, navegação na internet, uso de aplicativos e softwares, criação e edição de documentos, além de noções básicas de informática.

Os alunos matriculados no curso terão a oportunidade de participar de aulas teóricas e práticas, conduzidas por profissionais qualificados na área de tecnologia da informação. A metodologia adotada busca proporcionar um ambiente de aprendizado dinâmico e interativo, estimulando o desenvolvimento de habilidades digitais essenciais para a atual sociedade conectada.

A Escola do Legislativo Professora Aliete Carlos dos Santos, homenageia a saudosa mãe do vereador Wolney Quitério, que esteve presente na inauguração e enfatizou a sua felicidade em presenciar a solenidade. “É um momento muito importante não só para mim, como para minha família e para a população pacatubense. Dona Aliete era uma mulher guerreira que, com certeza, está muito feliz com essa iniciativa da Câmara. Muito obrigado a todos!”, concluiu o vereador. O evento contou com a presença dos vereadores, da prefeita Manuella Martins, do ex-prefeito Alexandre Martins, da secretária Iara Martins, e demais representantes de outras pastas.

Texto e foto: Ascom CMP