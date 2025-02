Aulão de Fitdance atrai a população para o Verão Sergipe na Barra

Após uma noite de sábado embalada por vários ritmos musicais, o clima de descontração na Barra dos Coqueiros continuou na manhã deste domingo, 16. Desta vez, a música e diversão ficaram por conta do aulão de fitdance, aberto ao público, que aconteceu na Praça de Eventos da Atalaia Nova, durante a programação diurna do Verão Sergipe. Promovido pelo Governo do Estado, esta é a quarta semana do evento que tem fomentado a democratização do esporte em diversos municípios sergipanos.

Marcando presença em mais um final de semana, Wallace Santos também esteve na linha de frente do aulão do fitdance pós corrida de cinco quilômetros. “Como professor profissional da dança, acho de muita valia e de grande importância o uso da dança nas atividades laborais, atividades físicas, corrida e demais atividades. Inclusive, no Polo da Academia da Cidade do Bairro Industrial, [em Aracaju], do qual eu faço parte, as meninas acabam dançando todos os dias. O ‘gov’ botou pra lá, mais uma vez, com o Verão Sergipe aqui na Barra dos Coqueiros”, destaca ele que também esteve presente nos shows da última noite, 15. “Me arrumei e já voltei”, complementa.

A estudante de Educação Física Wendy Abreu também participou da ação como instrutora. “Quando a gente está dançando, conseguimos desenvolver vários hormônios e a gente distribui, também, o hormônio da felicidade. Então, é aquela harmonia de estar todo mundo junto, é uma diversão onde as pessoas perdem a vergonha, se soltam, começam a passar a alegria que realmente está sentindo”, pontua sobre a atividade física.

Prestes a completar 73 anos, Ana Maria Silva mostra que não existe idade para se exercitar. Já marcou presença em todos os circuitos de corrida do Verão Sergipe 2025, incluindo o deste domingo, 16. Ao fim da atividade e com medalha no pescoço, garantiu participação no aulão de dança. “Eu tinha muitos problemas, fiquei doente depois que minha mãe morreu, depressiva. Tomo remédio controlado, sou diabética, sou hipertensa e, agora, depois que eu comecei a correr, estou melhorando bastante, sou outra mulher. O que eu gosto de fazer é isso: dançar bem, dançar muito. Eu danço quadrilha e tudo que vier e botar, eu danço”, conta.

De Neópolis, Rómeu Santos também participou da dança após um percurso cansativo da corrida de cinco quilômetros. “Vale a pena porque quando chega aqui com uma animação dessa, todo mundo dançando, a gente fica satisfeito”, aponta.

Amante dos esportes, Keyla Riany encontrou no Verão Sergipe a oportunidade de participar de várias atividades em diferentes municípios. Na Barra dos Coqueiros, foi a vez da corrida e da dança. “Eu gosto muito da dança. Eu sou da Bahia, moro em Sergipe, a dança está em mim. Essa aula de fitdance anima mais ainda, a gente não fica cansado, depois da corrida recupera a energia”, destaca.

Sobre o evento, Keyla ressalta a diversidade e importância da programação esportiva. “É uma oportunidade para encontrar todos os tipos de esporte em um ambiente saudável, um ambiente em que você pode trazer seus filhos. Hoje, eu trouxe a minha filha, ela chegou comigo. Está no vôlei, veio para o skate também. Então, é bom que a juventude veio também para o Verão Sergipe”, ressalta ao afirmar estar arrepiada com o que viveu.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, da Energisa e Eneva.

Foto: Lucas Stark