Aulas da rede municipal de Socorro retornam nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que as aulas da rede municipal de Nossa Senhora do Socorro retornam nesta quinta-feira (25), após terem sido suspensas em virtude das fortes chuvas no município.

Em nota, a Semed diz que a suspensão das aulas foi uma medida temporária, necessária para que realizar reparos e assegurar a integridade das unidades escolares. Equipes de manutenção realizaram os reparos necessários, bem como a limpeza e verificação nos prédios escolares.

O Departamento de Gestão Escolar está trabalhando para atualizar o calendário letivo, de modo a minimizar as perdas para os alunos.