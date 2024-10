Aulas show atraem público para o estande do Senac na Factob

A equipe do Centro de Educação Profissional (CEP) do Senac em Tobias Barreto preparou nove aulas show para apresentar no estande da instituição, na XIV Feira de Artesanato e Confecções de Tobias Barreto (Factob). O evento acontece de 11 a 13 de outubro, no Complexo Industrial da cidade. As apresentações envolvem os eixos de gastronomia, beleza e moda, mostrando um pouco dos cursos que a escola profissionalizante oferece no município e região.

Na noite de abertura foram apresentados a produção de drinks com frutas do cotidiano e o drink de tapioca, dicas de maquiagem para o dia a dia e de como cuidar das sobrancelhas e representação do bordado Richelieu.

“Como professor de gastronomia, preparei três aulas, uma para cada noite da Factob, mesclando entre drinks e preparo de biscoitos natalinos, e assim trazer um pouco do que o Senac tem a oferecer, inclusive já pensando em gerar renda para o final de ano”, informou o instrutor Orestes Cruz.

Muito atenta, a auxiliar de escritório Elen Santana Alves, de 24 anos, acompanhou o passo a passo da preparação dos biscoitos natalinos, aula show realizada na noite do dia 12 de outubro. “Achei super interessante e pretendo ir ao Senac na próxima semana, já para ver os cursos e me inscrever. Gosto muito dessa área de gastronomia”.

As instrutoras de beleza, Tainan Santos e Katielle Barreto se revezaram nas aulas show, dando dicas de maquiagem para o dia a dia e de como cuidar das sobrancelhas, passo a passo e dicas de design de sobrancelhas com henna e cuidados com cílios.

“Falamos de forma resumida e breve, o que passamos para os alunos do CEP Tobias Barreto em sala de aula, no curso design de sobrancelhas. Foi muito bacana, o público interagiu e despertou o interesse de alguns, para conhecer o que mais o Senac tem para oferecer”, destacou a instrutora Katielle Barreto.

“Trouxemos para a Factob, a maior feira de artesanato e confecções da região, um pouco dos eixos que ofertamos na unidade de Tobias Barreto, sem descuidar de uma das maiores tradições do nosso município, que é o bordado Richelieu, com a nossa instrutora Jilvanda Correia, fazendo demonstrações ao vivo no estande”, enfatizou a gerente do CEP Tobias Barreto, Eline Barreto.

Senac SE