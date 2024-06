Aumento da frota e vendas antecipadas de passagens facilitarão deslocamento

Aumento da frota intermunicipal e vendas antecipadas de passagens facilitarão deslocamento durante São João em Sergipe

Com a proximidade do São João, milhares de pessoas se preparam para viajar e aproveitar as tradicionais festas nos municípios do interior sergipano e na capital, já que ‘Sergipe é o País do Forró’. A época festiva é conhecida por atrair um grande número de turistas e visitantes, o que resulta em uma maior demanda pelo transporte intermunicipal. E para atender a demanda dos usuários, bem como garantir que todos possam desfrutar dos eventos com comodidade e segurança, o Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) e da Diretoria Estadual de Transportes e Trânsito (Ditrans), disponibilizará, a partir das primeiras horas da tarde desta sexta-feira, 21, até a terça-feira, 25, a totalidade de 30 veículos da frota reserva, que fazem parte do transporte público intermunicipal de passageiros.

O número de veículos com destino aos 75 municípios sergipanos passará de 597 para 627 à disposição dos usuários do transporte, proporcionando atendimento eficiente à demanda e permitindo que a população usufrua dos serviços com tranquilidade. Vale ressaltar que todos os terminais rodoviários funcionarão normalmente, com 26 fiscais nos principais terminais do estado. Já a fiscalização volante será duplicada nas principais rodovias estaduais.

“Tradicionalmente esse é um período em que o fluxo de passageiros tem um acréscimo considerável, sobretudo, neste ano em que houve um aumento de festas juninas em alguns municípios. Por essa razão, disponibilizaremos 30 veículos extras, a partir da sexta-feira, 21, que estarão em circulação até a próxima terça-feira, dia 25, de modo que o número de veículos passará de 597 para 627. Além disso, autorizamos a antecipação da venda de passagens a partir desta quarta-feira, 19″, detalhou o diretor de Transporte e Trânsito (Ditrans) do DER/SE, Everton Menezes.

Segundo Everton, o objetivo é facilitar a mobilidade da população. “Com a quantidade de veículos extras, é possível oferecer mais opções de horários e aumentar a capacidade do transporte, proporcionando mais conforto a todos. Essa medida permite também que os passageiros garantam seus assentos com antecedência, evitando contratempos. É aconselhável que os interessados procurem os pontos de venda autorizados para adquirir as suas passagens”, informou.

O diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, ressalta que a política de fiscalização nos terminais rodoviários e rodovias será mantida. “Assim como acontece durante os períodos de Carnaval, Semana Santa, Natal, Réveillon, e feriados prolongados, a fiscalização dos veículos permanecerá com o mesmo rigor neste período dos festejos juninos, garantindo assim a segurança de todos que fazem uso do transporte intermunicipal”, afirmou.

Passagens antecipadas

Para evitar longas filas nos terminais nos dias de viagem, as vendas iniciam a partir das primeiras horas desta quarta-feira, 19, nos guichês das cooperativas de transportes no Terminal Rodoviário Governador Luiz Garcia, localizado no centro da cidade, e no Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite, situado na Avenida Tancredo Neves, principais pontos de partida dos veículos com destino ao interior sergipano. Informações sobre os horários de viagens: Coopertalse: 3211-2179, 3259-3029; Coopetaju: 3211-1335 e 3222-5767; Via Norte: 99825 0872.

