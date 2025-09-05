Autores de ‘No Colo da Piedade’ são homenageados na Câmara dos Vereadores de Lagarto

Vereador Carlos de Zezé Avelino (PL) entrega moção de congratulação aos escritores na sessão desta quinta-feira, 4.

Os autores da coletânea No Colo da Piedade, Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro, Taysa Mércia e Patrícia Monteiro, foram agraciados com uma Moção de Congratulação na Câmara Municipal de Lagarto em cerimônia realizada nesta quinta-feira, dia 4. A homenagem foi proposta pelo vereador Carlos de Zezé Avelino, do Partido Liberal (PL), como reconhecimento à relevância cultural da obra e ao trabalho voluntário dos escritores na preservação da memória pastoral e histórica da comunidade católica local.

Desde seu lançamento em 2021, a coleção ’No Colo da Piedade’ tem cumprido o objetivo de registrar vivências, devoções, e episódios marcantes ligados à Paróquia Nossa Senhora da Piedade. No quinto volume, os capítulos exploram temas como a devoção da comunidade, homenagens a figuras religiosas importantes e a evolução da iconografia festiva, sempre com o olhar atento à fé e à cultura lagartense.

A homenagem oficializa o impacto simbólico e social da coletânea, se destacando como uma referência literária e de resgate da identidade cultural local. A moção de cunho festivo ressalta o esforço colaborativo dos autores e a importância da literatura como instrumento de memória e fé, especialmente em uma cidade com forte tradição religiosa como Lagarto.

Texto e foto assessoria