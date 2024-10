Avanço  da urbanização do Paraíso do Sul leva qualidade de vida à região

O avanço da urbanização do Paraíso do Sul, loteamento situado no bairro Santo Maria, na capital, é motivo de orgulho e satisfação para as famílias da comunidade. Nessa localidade, a partir de um investimento de quase R$ 32 milhões, a Prefeitura de Aracaju está executando o projeto de implantação de infraestrutura básica. E à medida que as obras avançam, os benefícios são cada vez mais percebidos pelos moradores, que passam a dispor de melhores condições de vida.

A urbanização dessa comunidade é parte do programa “Aracaju Cidade do Futuro”, por meio do qual a Prefeitura de Aracaju está investindo R$ 500 milhões – com recursos contratados junto ao Novo Banco de Desenvolvimento, o chamado banco dos Brics – para a execução de 23 intervenções na infraestrutura e mobilidade urbana da capital.

A obra nao Paraíso do Sul, que é executada pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), contempla a implementação de redes de drenagem pluvial, de esgotamento sanitário e de água potável, terraplanagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo, construção de passeios em concreto, implantação de sinalização viária e acessibilidade em todas as 32 vias do loteamento: avenidas Contorno 1 e ‘C’; ruas ’34’, ’35’, ’36’, ’37’, ’38, ’44-4′, 44-5′, 44-6′, ’44-7′, ’45’, ’53’, 55′, ’56’, ’57’, ’58’, ’61’, ’63’, ’64’, ’65’, ’66’, ’71’, ’89’, ’90’, ’91’, ‘A1’, ‘A11’, ‘A12’, ‘A13’, Colômbia e Contorno 3.

Para Maria Aurelina, de 52 anos, moradora da rua A11, a urbanização do loteamento irá valorizar mais o bairro, além de ajudar no impulsionamento do comércio, por proporcionar um melhor ambiente para a circualação de pessoas. “Vamos ter calçamento, os carros vão poder entrar e sair sem atolar, vamos ter pontos de comércio abertos, não vamos mais pisar em lama e esgoto. Essa obra é uma maravilha para todos nós”, disse.

Elisângela Nascimento dos Santos, de 46 anos, moradora da rua 44-2, partilha deste sentimento. Para ela, ver as máquinas lhe passa a “sensação de que tudo irá melhorar”. “Agora teremos esgotamento sanitário e pavimentação para que as crianças brinquem na rua com tranquilidade. Toda obra tem seus transtornos, mas quando a gente sabe que é por uma boa causa tudo vale a pena. Entrar poeira em casa é uma aventura, mas sigo confiante na melhoria do nosso bairro”, afirma.

Valter Nascimento, 41 anos, morador há 12 anos da região, também acredita que a obra levará mais qualidade de vida para a comunidade local. “Desde que moro aqui é lama, poeira e esgoto. Agora, as minhas perspectivas são boas. O que vem de benefício para a comunidade sempre é bem-vindo. Como morador, está aprovado, principalmente essa barra de contenção. Quando chovia, caía muita água e barro, deixava a rua intransitável, era um caos. Com a contenção, vai evitar um desastre”, avalia.

Também moradora do loteamento Paraíso do Sul, Deane dos Santos Souza, de 48 anos, aposta em um futuro melhor para o local depois da conclusão da obra. “Há muito tempo que esperamos isso e agora está chegando, ficaremos mais felizes ainda com rua decente para andar, vamos viver uma nova realidade”, diz.

Foto Alberto Cézar

Por Lucas Silva