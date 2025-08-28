Avanços tecnológicos no transporte inspiram projeto acadêmico premiado em 1º lugar

Bilhetagem eletrônica marcou o início de uma nova era, abrindo caminho para inovações tecnológicas no setor

Ainda na barriga da mãe, Fernanda Aragão, 18 anos, já era passageira do transporte público da Grande Aracaju e cresceu vendo os pais utilizarem o modal como principal meio de locomoção. Enquanto alguns passageiros seguem viagem conversando, utilizando o smartphone ou observando o percurso, ela pensa nas tecnologias que viabilizam aquele trajeto. Afinal, a tecnologia no sistema de transporte é o “motor” invisível que permite praticidade, segurança e o mapeamento das rotas em tempo real.

Sob a era do desenvolvimento tecnológico, em 2007, a frota do transporte adotou a bilhetagem eletrônica, substituindo o bilhete de papel pelo cartão Mais Aracaju no pagamento da tarifa. Para identificar passageiros com direito à gratuidade ou meia-passagem, o setor implantou o recurso do finger, que posteriormente deu lugar à biometria facial, tornando o monitoramento mais prático e seguro. Hoje, toda a frota aceita apenas o cartão de transporte, evitando a circulação do dinheiro nos veículos.

Essa inovação, que neste mês, completa 18 anos de implementação, acabou com as ocorrências de assaltos a ônibus e foi também um dos fatores que inspiraram Fernanda a cursar Análise e Desenvolvimento de Sistemas na universidade. Segundo ela, a utilização da bilhetagem eletrônica não apenas impacta positivamente a mobilidade, como também desperta seu interesse pela tecnologia no setor de transporte.

“Eu sempre tive curiosidade sobre o funcionamento do sistema de bilhetagem, pois, quando recarrego o cartão, a atualização só aparece no validador. Esse processo, que parece simples, envolve comunicação de dados, integração de plataformas e controle de uso em tempo real. Já imaginava algo assim de forma básica, mas compreendi melhor ao ingressar na área de tecnologia. Poucos param para pensar nisso, mas sempre me atraiu”, explica a universitária.

Nessa época, Fernanda ainda não sabia que conquistaria o primeiro lugar em um projeto acadêmico, desenvolvido sob a perspectiva da mobilidade no transporte público da Grande Aracaju. Mas antes disso, vale destacar que o processo de evolução tecnológica no setor se expandiu para diversos departamentos, beneficiando diretamente os usuários do serviço. A presidente executiva do Setransp, Raissa Cruz, explica que a compra de créditos também acompanhou a evolução do pagamento das passagens.

“Hoje, o passageiro pode recarregar o cartão pelo app RecargaPay, via crédito e Pix, sem taxa bancária, ou em dinheiro com os nossos agentes comerciais, em todos os terminais e principais pontos de ônibus da cidade. Também é possível recarregar na rede conveniada com a Pio, incluindo farmácias e supermercados nos bairros”, destaca Raissa.

Projeto vencedor

Em maio deste ano, Fernanda, que está no primeiro período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, realizou junto aos colegas de equipe acadêmica, o protótipo do AjuGo, um aplicativo voltado às questões da mobilidade urbana inteligente. Antes de finalizar o projeto, ela teve a oportunidade de conhecer o sistema tecnológico de bilhetagem eletrônica. Durante a visita, Fernanda e Lucas Santos, integrante da equipe, puderam esclarecer todas as dúvidas referentes ao processo tecnológico do setor.

“Nosso projeto buscou complementar as aplicações existentes em aplicativos como o CittaMobi e o Moovit, que oferecem praticidade e conforto aos passageiros. A proposta foi criar um único app que reunisse esses recursos e acrescentasse novas funções como sugestão de trajetos alternativos, recarga do cartão, compra de passagens avulsas e ferramentas de segurança, incluindo alerta de emergência e comunicação direta com a segurança pública”, explica a estudante.

Lucas, assim como Fernanda, ficou muito feliz com o reconhecimento acadêmico do projeto e revela que “durante a construção do nosso protótipo, tivemos a oportunidade de conversar com especialistas em tecnologia aplicada ao transporte. Esse bate-papo, sem dúvida, foi fundamental para sanar nossas dúvidas e nos oferecer um norte, permitindo aprimorar nossa proposta. O resultado foi o primeiro lugar na competição, que também contou com outros trabalhos muito bons. Foi bastante significativo para nós levar o troféu para casa.”

O estudante prossegue: “a tecnologia é fundamental para o setor de transporte, pois abre infinitas possibilidades de inovação, como aplicativos que auxiliam na escolha das melhores rotas e facilitam o dia a dia dos passageiros na utilização do serviço. Mais do que otimizar a experiência do usuário, a tecnologia é também essencial para viabilizar a operação da frota.”

Mais tecnologia

Em conjunto a todas essas inovações, em 2022 o setor de transporte desenvolveu o aplicativo Eu Na Escola, voltado ao fortalecimento da educação estadual e ao combate à evasão escolar na rede pública de ensino. A iniciativa é uma extensão do projeto realizado em parceria com o Governo de Sergipe, que disponibiliza catracas nas entradas das instituições, liberando o acesso por meio do cartão Mais Aracaju. O app também oferece mais segurança para os alunos e permite que os pais acompanhem a frequência escolar dos filhos.

“Por meio do Eu na Escola, os pais acompanham o horário em que o aluno embarca no ônibus, chega à escola e retorna para casa. A iniciativa traz mais tranquilidade às famílias, fortalece o vínculo com a escola e estimula a participação na vida escolar dos filhos. Os estudantes também são beneficiados, podendo consultar de forma rápida o saldo e as recargas do Mais Aracaju Escolar e do Mais Aracaju Transporte/Seduc, realizadas pelo Governo”, explica o diretor executivo da Aracajucard, empresa que comercializa o bilhete escolar Mais Aracaju, José Carlos Amâncio.

Fernanda aponta que a tecnologia deve oferecer ainda mais vantagens aos passageiros do transporte público da capital, proporcionando trajetos mais inteligentes e uma experiência aprimorada, acompanhando o desenvolvimento tecnológico já implementado pelo setor de transporte.

“Eu acredito que, com o passar do tempo, a tecnologia irá revolucionar a mobilidade urbana, tornando-a cada vez mais integrada, eficiente e inteligente. O setor de transporte já vem construindo um caminho com soluções inovadoras, que facilitam o deslocamento dos passageiros, reforçam a segurança dos estudantes e oferecem diversas outras facilidades por meio de projetos que aprimoram a mobilidade”.

A passageira conclui que “a minha geração tem um papel fundamental para melhorar a mobilidade urbana nas cidades, tanto por meio do desenvolvimento tecnológico quanto promovendo o uso consciente do transporte público, preservando a integridade dos ônibus, ao combater a depredação da frota, garantindo assim a qualidade e continuidade de um serviço tão essencial.”

Fonte: Juliana Melo/ AscomSetransp – Foto: Arquivo pessoal