Avenida Lauro Porto, em Socorro, será interditada parcialmente na próxima segunda

A Avenida Lauro Porto, em Nossa Senhora do Socorro, terá uma interdição parcial na próxima segunda-feira (07).

A informação foi divulgada pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) e diz que a medida é necessária para reparar um vazamento em uma tubulação terrestre da Proquigel Química S.A (Unigel), ocorrido próximo ao trevo com a BR-235.

A interdição parcial ocorrerá no sentido do fluxo veicular BR-101 – Aracaju/SE, na Avenida Lauro Porto, e terá duração estimada de 20 dias, abrangendo os trabalhos de reparo e a completa liberação da via. Os serviços incluem escavação, escoramento do solo, substituição da tubulação e recomposição da área.

Durante o período, o tráfego da via, que normalmente opera com pista dupla e canteiro central, será desviado para apenas uma das pistas, que passará a operar em mão dupla no trecho em obras.

Foto ASN