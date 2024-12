Aventura-se terá seu lançamento no Espaço Alquimia Cultural na segunda-feira, 30

Este é o terceiro documentário lançado pela WG Produções em 2024

A WG Produções, em parceria com a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), lançará o documentário Aventura-se na próxima segunda-feira, 30 de dezembro, das 17h às 19h, no Espaço Alquimia Cultural, localizado na Rua Dep. Euclides Paes Mendonça, nº 560, bairro Salgado Filho, em Aracaju. O filme narra a cativante jornada de João Ventura, talentoso pianista de Sergipe, e se desenrola sob o pano de fundo de seu inovador projeto musical Contraponto. Dentro da programação, está prevista uma rodada de conversa com o artista João Ventura, integrantes da equipe de produção do filme e representantes da Funcap.

O documentário acompanha a trajetória notável do artista, desde o seu início, experimentando em um piano de brinquedo dado por seu avô, João Melo, até seu atual status como artista reconhecido globalmente. Ao longo do caminho, testemunha-se a determinação inabalável e a visão criativa de João, enquanto ele enfrenta os desafios de perseguir sua fusão musical única. Desde sua formação clássica até seus estudos acadêmicos e o posterior reconhecimento internacional, a história de João é um testemunho do poder da perseverança, da criatividade e da busca pela própria paixão.

Interligando-se com figuras renomadas da música, João colaborou com artistas de destaque, como Madonna e Toquinho, elevando ainda mais sua reputação no cenário musical internacional. Seu projeto inovador, Contraponto, recebeu aclamação não apenas na academia, mas também entre colegas músicos e apreciadores da arte, consolidando o nome de João Ventura como uma força criativa a ser reconhecida.

Entrelaçado com visuais deslumbrantes e depoimentos emocionantes de colegas artistas, amigos e familiares, Aventura-se pinta um retrato vívido da jornada artística de João Ventura. Ambientado em paisagens vibrantes, que abrangem do Brasil a Portugal, o filme captura a essência da visão musical de João, mostrando como a rica tapeçaria de seu entorno informa e enriquece seu trabalho musical.

O evento é uma promoção da WG Produções e Publicidade Ltda., em parceria com a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap). O filme conta com recursos da Agência Nacional do Cinema (Ancine), por meio do Edital de Chamada Pública de Fluxo Contínuo Televisão 2018 – BRDE/FSA.

Texto e foto Amanajé Comunicação Socioambiental