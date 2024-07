AVISO DE PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA PARA IRRIGAÇÃO NOS PERÍMETROS IRRIGADOS

As Companhias de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), de Saneamento de Sergipe (Deso) e de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) informam aos seus usuários a paralisação temporária no fornecimento de água bruta para irrigação nos Perímetros Irrigados Califórnia e Jacaré-Curituba e no abastecimento humano na zona urbana de Canindé de São Francisco entre os dias 19 a 22 de julho de 2024.

A retomada do fornecimento de água está prevista para o dia 22 (segunda-feira) ou assim que for concluída a primeira etapa da recuperação estrutural da comporta de segurança na Barragem de Xingó. O serviço será feito em duas etapas, com o processo sendo repetido entre os dias 26 e 29 de julho.

A Deso disponibilizará carros-pipa no local, para garantir o abastecimento dos reservatórios, durante as etapas da manutenção.

Os serviços, contratados de comum acordo entre a Coderse, a Deso e a Codevasf, visam a garantir a segurança do fornecimento de água para irrigação nos municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo, bem como para abastecimento humano nas zonas urbanas de Canindé de São Francisco. Durante a recuperação da comporta, será possível realizar outros reparos programados nos componentes e maquinários da Estação de Bombeamento 100, compartilhada entre as três empresas públicas.

Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe

Companhia de Saneamento de Sergipe

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Fonte ASN