Avon apresenta live “Pensou batom, Pensou Avon” em comemoração ao Dia do Batom

Apresentada por Patrícia Ramos, a ação conta com participação de Jojo Toddynho, Aracy Wolf e Adam Mitch

Para a celebração do Dia do Batom, comemorado nesta semana, a Avon promoverá a live “Pensou batom, Pensou Avon” em suas redes sociais, (@avonbrasil), nesta quarta-feira (31), às 19h. Com duração de uma hora, a iniciativa é mais que uma comemoração, é um momento importante de interação e proximidade entre a marca e os amantes da maquiagem e seus consumidores, que poderão aproveitar ofertas imperdíveis dos batons mais desejados.

Durante a transmissão, Patrícia Ramos será a anfitriã e estará acompanhada por Aracy Wolf, que conduzirá os merchans e apresentará as promoções exclusivas com toda experiência que apenas ela poderia ter. Já Adam Mitch, criadora de conteúdo e especialista em maquiagem parceira da Avon, trará a “Dica da Diva” com sugestões de como explorar todos os batons da marca.

Outro ponto alto da live será a participação especial de Jojo Todynho. Conhecida por sua personalidade vibrante e carismática, a embaixadora da Avon interagirá diretamente com os espectadores e conduzirá um quiz divertido sobre curiosidades dos batons e da marca número 1 em maquiagens no Brasil.

O evento será dividido em três blocos dinâmicos de 20 minutos, cada um com inserções pré-gravadas e participações especiais, incluindo influenciadores e personalidades do mundo da beleza. Durante toda a live, os espectadores poderão participar de promoções exclusivas que serão liberadas ao vivo.

A live “Pensou batom, Pensou Avon”, vai além de uma experiência de compras, é também um verdadeiro mergulho no universo da maquiagem, repleto de dicas de especialistas, interações com o público e momentos divertidos que prometem entreter e educar.

Para mais informações e atualizações sobre a live siga @AvonBrasil nas redes sociais.

Fonte e foto assessoria