Bairro Jardim receberá força-tarefa contra dengue, zika e chikungunya no sábado

Neste sábado, 23, das 8h às 12h, o bairro Jardim será o foco do próximo grande mutirão de combate às arboviroses. A ação integra o projeto ‘Socorro contra a dengue, zika e chikungunya’ e contará com a atuação conjunta das Secretarias Municipais da Saúde (SMS) e de Serviços Urbanos (Semsurb).

De acordo com o último Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa), o bairro Jardim apresentou um índice de infestação de 0,3%, sendo classificado como área de baixo risco para surtos ou epidemias. Ainda assim, a força-tarefa se faz necessária. Durante a mobilização, serão realizadas visitas domiciliares, com orientações à população, aplicação de larvicidas, monitoramento e avaliação de áreas críticas, além de limpeza geral e retirada de entulhos e inservíveis, por meio do serviço ‘cata-treco’.

A ação é coordenada pela Vigilância Epidemiológica, vinculada à Rede da Atenção Primária da SMS. A coordenadora do setor, Viviane Correia, explica a importância da ação, mesmo em um cenário de baixo risco. “Embora o bairro Jardim tenha apresentado um índice de apenas 0,3%, as equipes ainda encontram muitas casas fechadas durante as visitas de rotina. Por isso, há a necessidade de realizar esse mutirão, que tem o objetivo de reforçar o monitoramento e evitar o aumento da infestação, buscando reduzir ainda mais o índice”, destacou.

O LIRAa é realizado bimestralmente e classifica os níveis de infestação em três categorias: baixo risco (0,0% a 0,9%), médio risco (1,0% a 3,9%) e alto risco (acima de 4,0%). O levantamento é uma ferramenta essencial para o planejamento das ações de combate às arboviroses no município.

O cronograma da campanha seguirá ao longo do ano em outros bairros, conforme os dados atualizados do LIRAa, garantindo uma atuação constante e preventiva.

Texto e foto assessoria