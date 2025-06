Bairro Jardim vira palco de festa e emoção no 2º dia de shows do Forró Siri

Com Fogo na Saia, Jonas Esticado e Unha Pintada, a noite no Centro Cidadão Alcides Fontes agitou Nossa Senhora do Socorro e encantou fãs

O segundo dia do Forró Siri 2025 foi um sucesso de público e animação neste sábado (7), no bairro Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. A nova casa do evento, a praça do Centro Cidadão Alcides Fontes, mostrou que a mudança foi acertada: mais conforto, espaço e segurança para curtir as atrações que fazem parte do maior Forró Siri de todos os tempos.

A banda Fogo na Saia abriu a festa com um ritmo contagiante e chamou todo mundo para dançar. Ao final do show, os cantores Xande e Nanda agradeceram a recepção e contaram que a banda foi fundada na cidade. “É sempre reconfortante estar em Socorro, principalmente no Jardim. A cidade acolhe e nos coloca nos braços, a banda foi fundada aqui e por isso sempre reforçamos essa paixão pela cidade”, disse Xande.

Para Nanda, a banda sempre está em casa. “É sempre muito prazeroso receber o apoio e o carinho dos socorrenses. As pessoas dos bairros Jardim e João Alves estiveram presentes e isso nos faz ter a certeza que cada pedacinho dessa linda cidade tem uma história com o Fogo na Saia”, reforçou a vocalista.

Depois foi a vez de Jonas Esticado, que, antes de subir ao palco para mostrar os sucessos, destacou a sua expectativa. “Estou com a expectativa bem alta e, se tratando do estado de Sergipe, que sempre me tratou tão bem, preparamos um repertório incrível, bem com a carinha do povo de Socorro”, disse Jonas.

Uma das principais estrelas da noite, Unha Pintada fez jus à fama de arrastar multidões. Vanessa Soares, que estava dançando desde o início da festa, não escondeu a emoção. “Sou fã do Unha há anos. Cada show é único, cada música toca fundo no coração. Estou aqui desde cedo só pra sentir essa vibe maravilhosa e escutar canções como ‘Ainda não te superei’, entre outras”, contou.

O cantor reforçou a felicidade de representar Sergipe em todos os lugares do país. “Eu tenho um orgulho muito grande em participar de festas nesse período. Participar do São João em Socorro me deixa muito feliz, porque eu vou cantar para amigos que tenho aqui e muitos fãs, afinal, são eles que nos motivam a compor e a subir todas as vezes no palco com a mesma alegria”, destacou o sergipano.

Geninho Batalha fechou a noite com chave de ouro, levando o público ao delírio até altas horas com seu arrocha envolvente. Ele fechou o show com chave de ouro, colocando a multidão de socorrenses para dançar coladinhos.

O segundo dia do maior e melhor Forró Siri de todos os tempos reforçou o compromisso da Prefeitura de Socorro em valorizar a cultura junina e aquecer a economia local. São mais de 20 dias de festa, com cerca de 80 atrações, incluindo 35 artistas do município.

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de Comunicação