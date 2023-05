Santa Maria  recebe totem de autoatendimento da Energisa

Vários serviços podem ser solicitados pelo totem

Você já utilizou o totem de autoatendimento da Energisa? É um terminal que o cliente pode solicitar diversos serviços, de maneira rápida e sem filas. A Energisa tem ampliado a instalação de totens de autoatendimentos em várias regiões do estado. Em Aracaju, o bairro Santa Maria recebeu o equipamento no mês de março e já atendeu mais de mil clientes.

O totem de autoatendimento permite que os consumidores possam emitir segunda via das contas, realizar pagamentos, solicitar mudança de titularidade, emitir comprovante cadastral e parcelamento de faturas, entre outros serviços. No bairro Santa Maria, os principais serviços solicitados são: cadastro da Tarifa Social, troca de titularidade, segunda via e pagamentos.

“O totem facilita a vida do cliente, pois ele consegue acessar os serviços de forma rápida sem precisa ir até uma agência da Energisa. Estamos tendo uma boa aceitação e a expectativa é expandir ainda mais os totens”, explica o coordenador de Atendimento da Energisa em Sergipe, Rosano Freitas.

O totem de autoatendimento no barro Santa Maria está localizado na avenida Alexandre Alcino, no GBarbosa. Os clientes podem acessar os serviços de segunda a sexta, das 8h às 17h. No sábado, o atendimento acontece das 8h às 12h.

Mais totens

A Energisa também disponibiliza totens de autoatendimento nas agências do bairro Siqueira Campos, em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e em Itabaiana na agência e no supermercado Nunes Peixoto, além dos CEACs do Shopping RioMar e Rua do Turista. Os clientes podem emitir segunda via das contas, realizar pagamentos, solicitar mudança de titularidade, emitir comprovante cadastral e parcelamento de faturas, entre outros serviços.

Canais de atendimento:

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas