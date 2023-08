Bairros São Conrado, Ponto Novo e Jabotiana em Aracaju receberão fumacê costal na próxima semana

A aplicação do Tratamento a Ultrabaixo Volume (UBV), popularmente conhecido como fumacê costal, é um trabalho preventivo e realizado semanalmente pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com a estratégia de combater as doenças transmitidas pelo Aedes aegypt, nos bairros com maiores notificações de casos na capital.

A SMS mantém um calendário semanal de pulverização da substância para evitar a proliferação da dengue, zika e chikungunya. Na terça-feira, 15, as equipes estarão no bairro São Conrado e, na quarta-feira, 16, no bairro Ponto Novo. O cronograma encerrará na quinta-feira, 17, quando o fumacê será aplicado no bairro Jabotiana.

“A substância é pulverizada das 17h às 19h, horário de maior movimentação do mosquito e a escolha dos bairros ocorre a partir da análise dos casos notificados pela SMS em um ponto da comunidade, bem como a elevação dos índices para risco de infestação apontado pelo Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), em bairros específicos”, explica o gerente do Programa Municipal de Combate ao Aedes aegypti, Jeferson Santana.

Fumacê

No momento da aplicação, é importante que a população colabore e deixe as portas e as janelas de casa bem abertas para que o inseticida aplicado pelos agentes de combate a endemias possa eliminar os mosquitos existentes na residência. O inseticida aplicado fica no ar por até 30 metros de distância e permanece suspenso por até uma hora e meia, tempo suficiente para eliminar todos os mosquitos existentes na localidade. Depois disso, ele atinge o chão e perde seu efeito.

Colaboração da população

Jeferson ressalta ainda que o apoio da população continua sendo fundamental no trabalho de conscientização e combate ao mosquito.

“As ações estratégicas municipais não diminuem a responsabilidade do cidadão, que precisa ficar atento ao acúmulo de água em casa. Orientamos aos moradores para fazerem uma busca detalhada no imóvel para que, numa possível identificação de algum risco possa ser feito o controle. A mudança entre sol e chuva, geralmente, leva ao acúmulo de água, daí, é importante que o morador perceba essa característica do depósito e elimine”, enfatiza.

A orientação básica do gerente é que as pessoas observem suas casas, seus quintais e que, se tiver a necessidade de armazenar água em lavanderias, caixas d’água e tonéis que os recipientes sejam muito bem tampados, e mantenham uma rotina de limpeza pelo menos uma vez por semana.

“O mosquito se desenvolve, principalmente, em locais com água parada e limpa. Então, é necessário que a população redobre a atenção e evite que a água fique parada porque ali pode se tornar um possível criadouro, um foco de mosquito”, reforça Jeferson.

Denúncias e notificação

A população pode entrar em contato com a Ouvidoria através do e-mail saúde.ouvidoria@aracaju.se..gov.br, enviando fotos e vídeos dos locais com focos, e ainda pelo telefone 0800 729 3534, opção 2, para registrar sua denúncia de imóveis fechados ou locais que estejam com focos do mosquito.

