A quadrilha Balanço do Nordeste é a grande campeã do concurso Arranca Unha 2024, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). O grupo homenageou as manifestações culturais do Nordeste e somou 99,7 pontos, um décimo a mais que a segunda colocada, a quadrilha Século XX. A final do concurso aconteceu neste domingo, 9, no Centro de Criatividade, bairro Cirurgia, em Aracaju. Por ficar em primeiro e segundo lugar, as quadrilhas Balanço do Nordeste e Século XX garantiram uma vaga na final estadual do Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas, que está marcada para o dia 26 de julho.

Nesta edição, o Governo de Sergipe aumentou os valores da premiação do concurso. O grupo Balanço do Nordeste recebeu, além do troféu, um prêmio de R$ 20 mil. O segundo lugar, a quadrilha Século XX, foi premiado com R$ 12 mil. O terceiro colocado, a Raio da Silibrina, recebeu R$ 8 mil. O quarto, a Unidos em Asa Branca, ganhou R$ 3 mil, e o quinto colocado, a quadrilha Amor Caipira, faturou de R$ 2 mil.

Segundo o vice-presidente da campeã, Balanço do Nordeste, André Ribeiro, a conquista representa a recompensa do esforço de todos. “A emoção é única. O sentimento da vitória é de dever cumprido, de muita luta, de muito suor mesmo, de muito correr atrás de muita coisa. Mas é isso, mostramos para que viemos e Deus sabe o que faz!”, celebrou.

De acordo com o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, o Arranca Unha 2024 é considerado mais uma vez um sucesso. “É Sergipe, de fato, fazendo jus à alcunha de ‘país do forró’. Muito, mas muito bonito mesmo ver o Centro de Criatividade lotado. É muito bonito ver sergipanos e turistas curtindo a nossa tradição, curtindo a nossa cultura, prestigiando, acima de tudo”, afirmou.

Além de promover a cultura sergipana, o Arranca Unha e os demais eventos juninos realizados pelo Governo do Estado têm também o objetivo de impulsionar a economia. “O bacana de se ver é que a gente está com a Orla também cheia e vê que tem espaço para tudo: para os shows, para a nossa cultura e nossa tradição. Essa é a grande missão do Governo do Estado, gerar emprego e renda por meio da cultura, turismo e tradição”, complementou o presidente da Funcap.

Para a nutricionista Itamires Maria, que também foi às apresentações classificatórias, as quadrilhas representam toda a diversidade sergipana. “As apresentações são maravilhosas, com bastante diversidade, muita organização, em geral, sobre a diversidade. Isso dá oportunidade para várias pessoas, de vários lugares do estado”, declarou.

Para a auxiliar em saúde bucal Divanez Santos, o Arranca Unha trouxe belas apresentações e foi um evento para toda a família. “Para mim, está sendo maravilhoso todos os dias. Gosto de ver as apresentações, as roupas, a coreografia e a história de cada uma. Trouxe a minha filha, meu pai e minha mãe para ver as apresentações”.

Finalistas

As finalistas do Arranca Unha 2024 foram os grupos: Amor Caipira, de Capela/SE, que fez uma homenagem aos amendoins; Balanço do Nordeste, de Umbaúba, que fez passeios pelas manifestações culturais do Nordeste; Unidos em Asa Branca, de Aracaju, cujo tema foram as marisqueiras; Raio da Silibrina, de Lagarto, com o tema cordel lampião; Rala Rala, de Maruim, com o tema turista do Rio de Janeiro se apaixona por sergipana; Século XX, de Aracaju, com homenagem à Rua São João.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Diego Souza