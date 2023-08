Banco do Nordeste implanta agência em São Cristóvão

O Banco do Nordeste e a prefeitura de São Cristóvão assinaram convênio para implantar agência itinerante no município. A formalização do acordo ocorreu na última semana, no Paço Municipal. O objetivo é ampliar acesso ao crédito a empreendedores da região.

“É uma iniciativa importante porque aproxima o BNB do empresário e do produtor rural sancristovense. A presença da agência permite conhecer as demandas específicas e atendê-las da maneira mais célere possível”, afirmou o gerente de desenvolvimento territorial do Banco do Nordeste em Sergipe, Lenin Falcão.

Com o acordo, agentes de desenvolvimento serão treinados com foco nas linhas de crédito do Banco, para que possam orientar os empreendedores. Os interessados poderão procurar o espaço para fazer cadastro e, em seguida, viabilizar contratos de crédito.

A agência itinerante vai funcionar na Sala do Empreendedor, localizada nas dependências da secretaria municipal do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, no Centro Histórico de São Cristóvão. A previsão é de que os atendimentos ao público sejam realizados de maneira quinzenal.

Fonte BNB