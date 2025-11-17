Banco do Nordeste terá palco especial no Fasc, em São Cristóvão

O Banco do Nordeste (BNB) fará parte da programação da 40ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), de 20 a 23 de novembro. Pela primeira vez, o evento contará com o Palco Banco do Nordeste Cultural, instalado na Praça da Bandeira. O espaço vai receber nove atrações de música e teatro, reforçando a parceria da instituição com a cultura local.

O palco integra o projeto Ecossistema Musical, promovido pelo Banco do Nordeste Cultural em toda a área de atuação do BNB. No Fasc, o projeto é realizado em parceria com a prefeitura de São Cristóvão, que realiza o evento.

O gerente de desenvolvimento territorial do BNB, Lenin Falcão, explica como será a novidade. “O Banco do Nordeste tem reforçado o apoio à cultura regional, por meio de uma série de ações. Aqui em Sergipe, temos patrocinado apresentações de artistas há um ano e meio na Grande Aracaju. E agora, a parceria se consolida com este palco em um festival tão tradicional como o Fasc. Será um ponto de encontro para os artistas terem contato com o grande público do evento”, disse.

A abertura do festival contará com programação 100% preta, em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Nesse dia, o Palco Banco do Nordeste Cultural irá receber os shows “Bento Adami canta Vozes Negras”, às 16h, e “Cabruêra na Estrada 25+”, a partir das 18h.

No dia seguinte (21), a Banda dos Corações Partidos leva ao palco o show “Borrada”, às 16h. E logo depois, às 18h, o cantor Mateus Fazeno Rock apresenta o show “Lá Na Zárea Todos Querem Viver Bem”. No sábado (22), a programação do palco contará com o show de Anne Carol cantando Edson Gomes, e The Baggios, que trará o show especial pelos 20 anos de carreira da banda sancristovense.

No domingo, último dia do evento, a banda Fogo Corredor apresenta o show “Raízes do Inconsciente Coletivo”, às 16h. Na sequência, às 18h, Seu Pereira e Coletivo 401 encerram a programação do palco com o show “Obsoleto”.

Além da programação musical do Palco Banco do Nordeste Cultural, o projeto Ecossistema Musical traz para o Festival o espetáculo “Tsuru”, da Eitcha Companhia de Teatro. A atividade está marcada para o dia 22, às 9h, no Cine Theatro Elic.

O Fasc

O Festival de Artes de São Cristóvão reunirá artistas locais e de diversas partes do país, em uma programação que integra música, teatro, dança, literatura, artes visuais, cinema e outras expressões, celebrando a riqueza cultural da quarta cidade mais antiga do país. Apresentado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, o festival é realizado pela prefeitura de São Cristóvão com patrocínio do Banco do Nordeste e outras instituições públicas e privadas.

Palco Banco do Nordeste Cultural (Praça da Bandeira, São Cristóvão)

Programação musical

20 de novembro (quinta)

16h – Bento Adami canta Vozes Negras

18h – Cabruêra

21 de novembro (sexta)

16h – A Banda dos Corações Partidos

18h – Mateus Fazeno Rock

22 de novembro (sábado)

16h – Anne Carol canta Edson Gomes

18h – The Baggios 20 Anos

23 de novembro (domingo)

16h – Fogo Corredor

18h – Seu Pereira e Coletivo 401

Programação teatral

22 de novembro (sábado)

09h – Espetáculo ‘Tsuru’

Local: Cine Theatro Elic

Ascom BNB