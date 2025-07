Banco SICREDI vai inaugurar agência no município de Estância

Criado em 1995, após resolução do Conselho Monetário Nacional que autorizou as cooperativas de crédito a constituírem bancos comerciais, foi o primeiro banco cooperativo privado brasileiro. Promove o acesso do Sistema ao mercado financeiro, desenvolve e disponibiliza produtos e serviços financeiros. É responsável pela estrutura centralizada de gestão de riscos do Sistema e administração em escala dos recursos. Tem como parceiro estratégico o Rabo Partnerships B.V.

A participação acionária do Banco é composta pela SicrediPar com 91,62% e pelo Rabo Partnerships B.V. com 8,38%.

O Sicredi está presente em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, totalizando mais de 2.000 agências em mais de 1.400 municípios. Eles também atuam em mais de 200 cidades como a única instituição financeira fisicamente presente.

Para ser mais específico, o Sicredi tem uma estrutura que inclui cinco centrais regionais que atuam como elo entre as cooperativas singulares e a estrutura nacional. Essas centrais estão localizadas em: Porto Alegre (Central Sicredi Sul/Sudeste), Curitiba (Central Sicredi PR/SP/RJ), Cuiabá (Central Sicredi Centro Norte), Goiânia (Central Sicredi Brasil Central), João Pessoa (Central Sicredi Nordeste).

Além disso, várias cooperativas singulares atuam em diferentes regiões do Brasil, como a Sicredi Planalto Central que está em Goiás, oeste da Bahia, noroeste de Minas Gerais e Distrito Federal. A Sicredi Raízes atua no noroeste do Rio Grande do Sul, extremo-oeste de Santa Catarina e centro de Minas Gerais. A Sicredi União RS atua em 39 municípios do noroeste e Missões do Rio Grande do Sul e em 22 municípios da região Sul do Espírito Santo. Há também a Sicredi Norte, atuando em 20 municípios do Pará, incluindo Belém.

EM SERGIPE

O Sicredi possui várias agências em Sergipe, incluindo em Aracaju, Tobias Barreto, Lagarto, e ainda este semestre, Estância. A cooperativa também está presente em Nossa Senhora da Glória e Farol.

Em Aracaju, a sede da Sicredi Serigy está localizada na Rua José Carvalho Pinto, 280, Jardins. Além disso, há uma unidade de atendimento na Rua Bahia, 1222, Siqueira Campos. Em Tobias Barreto, a agência fica na Avenida 7 de Junho, 190, Centro. Em Lagarto, a unidade está localizada na Travessa Santa Luzia, Povoado Colonia Treze, 236.

O Sicredi também está expandindo suas operações e ainda este semestre inaugurará uma agência em Estância na Praça Orlando Gomes, parte central da cidade.

Por Magno de Jesus