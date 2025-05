BANCOS COMUNITÁRIOS SÃO OPÇÃO PARA ACESSO AO CRÉDITO E SUCESSO NOS PEQUENOS NEGÓCIOS, INCLUSIVE CARIRA

Duas manicures, três confeiteiras, cinco pequenos comerciantes e um vendedor de água de coco. Bastam onze pessoas para formar um Banco Comunitário, num modelo conhecido mundialmente como village banking. É assim que funciona uma das frentes de atendimento do Crediamigo, o programa de microcrédito urbano do Banco do Nordeste.

Criado em 2014, o Crediamigo Comunidade totalizou R$ 3,4 milhões em mais de 3.600 operações de microcrédito, destinadas a empreendedores de todos os 75 municípios de Sergipe e três da Bahia que fazem divisa com o estado. O valor representa 7% de todo o montante desembolsado pelo programa na área geográfica, que alcançou R$ 486 milhões.

Hoje, existem 166 bancos comunitários do programa em Sergipe. O principal destaque é a sede de Carira, que além do município, atende às cidades baianas de Pedro Alexandre e Coronel João Sá. Na região, foram feitos 2.010 desembolsos que totalizam R$ 1,9 milhão em microcrédito em 2024. O alcance é de 55,8% do total de operações com bancos comunitários pelo escritório do Crediamigo em Sergipe. Ao todo, são mais de R$ 30 milhões na área de atuação, que inclui os nove estados nordestinos, parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Cada banco comunitário recebe um nome de batismo, escolhido pelos empreendedores. É o caso do Banco Malhada Nova, que fica no povoado homônimo, em Pedro Alexandre (BA). Entre as 11 pessoas que compõem o grupo, está a professora Aparecida Varjão, que utiliza o empréstimo do programa para produzir salgados para festas e, assim, garante uma renda extra.

“Conheci a iniciativa por meio de amigos, que me convidaram para uma reunião, onde aprendi sobre todo o funcionamento. A partir daí, usei os recursos para comprar a matéria-prima, ou seja, ingredientes e materiais permanentes para fazer os salgados. Foi assim que passei a melhorar o orçamento mensal, para as necessidades da minha família”, revela Aparecida.

No povoado Descoberto, em Carira, 12 pessoas formam um banco no mesmo modelo, batizado como Banco do Descoberto. No grupo há 11 anos, Valdemir Lima viu a oportunidade de iniciar a produção de cereais. Há três anos como líder do grupo, ele destaca a importância do programa no desenvolvimento de pequenas comunidades. “Descobri o trabalho através da associação de moradores do povoado Perdido, aqui em Carira. Comecei a trabalhar sem condição alguma, e o Crediamigo me deu a chance de ampliar o meu negócio”, diz o produtor.

Metodologia

Com objetivo de facilitar o acesso ao crédito a empreendedores de baixa renda, os Bancos Comunitários se destacam por oferecer oportunidades de financiamento de atividades produtivas nos setores da indústria, comércio e serviços, por meio de microcrédito em grupo para capital de giro produtivo.

Para construção do modelo, é necessário de 11 a 30 empreendedores individuais que avalizem e garantam a operação de crédito de forma solidária, para que até 40% dos integrantes possam iniciar as atividades produtivas. Além disso, os membros devem residir na comunidade há pelo menos seis meses e devem pertencer ao mesmo município.

O gerente de negócios do Crediamigo em Sergipe, Pedro Ivo Ramos, reforça que o programa é uma ferramenta poderosa para impulsionar o comércio local, porque gera emprego e renda.

“As comunidades têm registrado ótimo crescimento econômico e social, com a criação e evolução dos bancos comunitários. A maioria dos empreendedores reside em povoados distantes e estavam excluídos do sistema financeiro. Agora, eles recebem uma conta corrente sem custo mensal, um crédito com baixa taxa de juros, sem burocracia e ainda a orientação empresarial dos nossos agentes de microcrédito”, explica.

Regras simples

De acordo com a metodologia do Crediamigo Comunidade, é necessário definir três membros da comissão de coordenação (presidente, tesoureiro e secretário). Os juros do Crediamigo Comunidade são de 1,89% ao mês, acrescidos da taxa de abertura de crédito e seguro prestamista. O prazo para pagamento é de 4 a 12 meses, sem carência, com prestações fixas mensais, com garantia de aval solidário de todos os membros do Banco Comunidade.

Como obter empréstimo no Crediamigo Comunidade

Participar de um grupo solidário, constituído voluntariamente de 11 a 30 pessoas, que trabalhem por conta própria, se conheçam e confiem umas nas outras, com o objetivo de obter empréstimo.

Os integrantes do grupo solidário não podem ter dependência financeira um do outro.

No caso de empréstimo individual, é necessário avalista com renda comprovada.

Documentos pessoais (identidade, CPF e comprovante de residência).

Ascom Banco do Nordeste