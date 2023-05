Banda Forró Maior é uma das atrações do 2° Arraiá da ACI em Aracaju

Festa acontece dia 20 de maio, das 14h às 21h, no Petroclube, em Aracaju

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI) não para. Para marcar a abertura dos festejos juninos, a instituição vai reunir corretores associados e parceiros do mercado imobiliário na segunda edição do Arraiá da ACI, que acontece no dia 20 de maio, das 14h às 21h, no Petroclube, em Aracaju. No comando da festa, a banda Forró Maior, os cantores Danny Martins e Dan Ribeiro, além do tradicional trio pé de serra.

Para o presidente da ACI, Anderson Ramos, o Arraiá é um dos principais eventos do calendário anual da entidade e também uma oportunidade para os corretores confraternizarem e trocarem experiências.

“Nós preparamos o evento com muito carinho, com bebidas e comidas inclusas. Será um momento de lazer para a categoria, mas também uma possibilidade de reencontrar os colegas, fazer network e estreitar as relações”, afirmou.

Para participar do Arraiá do ACI, o corretor associado precisa trocar dois quilos de alimentos por um ingresso. “Além da confraternização, nosso Arraiá é um evento totalmente beneficente. Nós vamos doar os alimentos arrecadados para a Organização Não Governamental No Caminho do Bem, que desenvolve um trabalho muito bacana com a comunidade do bairro Santa Maria, em Aracaju”, destacou o presidente da ACI.

A troca dos alimentos por ingresso pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede da Associação, localizada na Galeria Shopping Casa Design, na Avenida Augusto Franco, n° 2980, bairro Ponto Novo, em Aracaju. Cada corretor associado pode trocar até dois ingressos.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (79) 98133 5161 e 79 99960 9051.

Sobre a ACI

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI) foi fundada em novembro de 2019 e, desde então, atua na valorização dos profissionais do estado. Atualmente, a instituição conta com cerca de 200 corretores associados e mantém um calendário anual de ações voltado para a categoria e para comunidade em geral.

Foto assessoria

Por NV Comunicação