Banda Pifano de Pife Sergipano celebra o Dia do Folclore na Barra

Nesta sexta-feira, 22 de agosto, é celebrado o Dia do Folclore brasileiro e, para comemorar essa data tão importante para a preservação de nossa cultura, a Banda Pífano de Pife irá realizar um grande show no Arraial Cultural, que será realizado no Conjunto Hildete Falcão, na Barra dos Coqueiros. Será um dia de tradição e cultura, a partir das 14h, repleto de música, dança, brincadeiras e muita alegria.

Sobre a Banda Pifano de Pife

A Banda Pifano de Pife é um grupo musical que utiliza pífanos (flautas de sopro) como instrumento principal, com a adição de instrumentos de percussão como a zabumba, pífano caixa e triângulo, que caracterizam a sonoridade da música popular do estado de Sergipe. Criada pelo Mestre Pedrinho Mendonça, tem como fundamento e intenção manter viva a tradição das Bandas de Pífanos.

A Banda Pifano de Pife, criada em 2001 pelo mestre da cultura popular Pedrinho Mendonça, recebeu convites de produtores e agentes culturais de São Paulo para fazer uma turnê na cidade em junho de 2025. O primeiro show aconteceu na casa MUZGA, seguido de um show no Monocromático e depois no Instituto Musical Realce, sob a direção do sergipano Tony Carpa, que fez questão de mostrar ao público paulista o melhor da música tradicional sergipana.

O Mestre Pedrinho Mendonça salienta que esse show terá um repertório autoral e com alguns clássicos das bandas de pífano do Nordeste do Brasil, como Sebastião Biano, João do Pife, entre outros. E ele mesmo faz o convite para essa grande celebração da cultura brasileira.

“Venha prestigiar e curtir o melhor forró punk/hardcore do sertão! É um momento de celebrarmos juntos o nosso folclore , mantendo vivas as nossas tradições”, enfatiza Pedrinho Mendonça.

Este projeto recebeu recursos por meio da Lei de Fomento à Cultura e essa apresentação contempla a PNAB 2025. O evento ainda contará com a participação do Grupo Hannah do Trem Azul, além da apresentação do Samba de Coco, Capoeira de Anabell, Bumba meu boi e Carimbó. O evento é gratuito.

Texto e foto assessoria