Bandas marciais escolares se preparam para ensaio geral neste sábado, em Aracaju

As ruas do Bairro Ponto Novo, em Aracaju, serão tomadas pelos sons vibrantes das bandas marciais e fanfarras escolares durante mais um ensaio geral promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Seed). A atividade, marcada para este sábado, 9, das 13h às 17h30, é parte do incentivo do Governo de Sergipe em bandas escolares e na formação cidadã dos estudantes, além de ser preparatório para o tradicional Desfile Cívico de 7 de setembro, que reúne uma multidão de pessoas na Avenida Barão de Maruim.

Assim como no último ensaio, realizado no dia 6 de agosto, o objetivo é alinhar a execução musical, coreografias e repertórios das apresentações que traduzem o esforço coletivo de meses de dedicação. A atividade, mais do que um ensaio técnico, é um espaço de integração, formação cidadã e valorização da cultura escolar, já que o Governo de Sergipe investe em novos instrumentos musicais, no retorno das bandas e em um calendário de apresentações anual, para que, durante todo o ano, as bandas escolares possam ser espaços de coletividade, formação e até mesmo profissionalização para a música.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, destaca que as bandas escolares são um exemplo da dedicação da Seed com uma formação escolar integral e com a valorização das expressões culturais das escolas. “As bandas escolares representam mais do que música, elas são ferramentas de inclusão, de disciplina, de convivência e de autoestima para nossos jovens. Os ensaios gerais são momentos emocionantes, em que vemos os frutos de um trabalho coletivo que envolve escolas, professores, estudantes e comunidade”, declarou.

Participam do ensaio deste sábado o Centro de Excelência Leandro Maciel (escola-sede), Colégio Estadual Professor Valnir Chagas, Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, Centro de Excelência Professor João Costa e o Centro de Excelência Atheneu Sergipense.

A participação das bandas escolares envolve estudantes da rede pública estadual de ensino e conta com o apoio de gestores, professores, regentes, familiares e toda a comunidade escolar. Durante os ensaios, também são promovidas ações de integração com a comunidade escolar local, tornando o evento um espaço de fortalecimento dos vínculos entre escola e sociedade.

Fortalecimento das bandas escolares em Sergipe

A Seed tem ampliado os investimentos nas bandas marciais e fanfarras escolares como parte das ações de valorização da cultura escolar e do protagonismo estudantil. Ao todo, mais de R$ 4 milhões já foram investidos na aquisição de instrumentos musicais. Além disso, as escolas recebem kits, permitindo que mais estudantes participem das atividades musicais e contribuam para a formação artística e cívica dentro do ambiente escolar.

