Banese abre inscrições para a 3ª turma da trilha de formação em tecnologia e inovação

Programa Banese Labes é destinado a alunos de níveis superior e técnico, de qualquer área de formação, de instituições de ensino sediadas em Sergipe. Inscrições podem ser feitas até 16/06.

As inscrições para a 3ª Trilha de Formação em tecnologia e inovação do Grupo Banese, o Banese Labes, já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 16 de junho no site do Tiradentes Innovation Center (TIC), instituição do Grupo Tiradentes parceira do banco na iniciativa. Para realizar a inscrição, o interessado deve acessar o endereço eletrônico www.tiradentesinnovation.com e clicar na área de “Eventos”. Os estudantes selecionados receberão uma bolsa durante o período do treinamento.

Podem se inscrever alunos devidamente matriculados em cursos de nível superior ou técnico, de qualquer área do conhecimento e de toda instituição sediada em Sergipe. É obrigatório que a inscrição seja feita por grupos com quatro participantes, com caráter multidisciplinar (participantes de cursos diferentes) havendo, no mínimo, uma mulher. No dia 11 de junho, ainda dentro do período de inscrição, acontecerá uma palestra, no TIC, para receber os interessados e tirar as dúvidas sobre o programa.

O Banese Labes é uma das ações do Programa InovarSE, criado pelo Grupo Banese para fomentar o ecossistema de inovação no estado; promover o desenvolvimento sociotecnológico de Sergipe; e capacitar profissionais para a área de tecnologia, que nos últimos anos têm sido cada vez mais disputados em virtude da crescente demanda do setor.

Sobre as seletivas

Os interessados em participar da seleção devem ficar atentos, pois há o limite de 200 inscrições, ou seja, 50 equipes. A seletiva ocorrerá em duas fases. Na primeira será um desafio, quando serão eleitos 10 grupos, os candidatos serão classificados por performance da avaliação dos artefatos Lean Canvas, Protótipo não-funcional e Pitch (de no máximo três minutos). A lista dos aprovados para a fase seguinte será divulgada no dia 28 de junho.

Já na segunda etapa, os estudantes participarão de uma trilha de formação, com avaliação técnica e comportamental dos candidatos. Dessa fase sairão os cinco grupos que participarão da imersão, prevista para ser realizada de agosto a dezembro de 2024. Durante o treinamento, os selecionados terão que desenvolver soluções inovadoras a partir de cenários que são apresentados pela organização, através de uma dinâmica de startup.

Na imersão, os grupos serão acompanhados por mentores, e cada aluno receberá uma bolsa para ajuda de custo mensal, além de outros benefícios para o desenvolvimento das atividades. Ao final do treinamento, as equipes receberão apoio para desenvolver os negócios propostos, inclusive, de incubadoras parceiras do Banese Labes.

Ascom Grupo Banese