Banese alcança a marca de R$ 8,6 bilhões de ativos no 1º semestre

Os destaques positivos são o crescimento das operações e receitas de crédito, das captações e da recuperação de crédito vencidos junto ao banco. Resultado foi divulgado nesta segunda-feira, 14.

O Banese atingiu a marca de R$ 8,6 bilhões de ativos ao final do primeiro semestre de 2023, um crescimento de 11,2% nos últimos seis meses. O resultado é reflexo, principalmente, do aumento das operações de crédito e das aplicações financeiras. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 14.

O total de recursos captados pelo Banese de janeiro a junho deste ano chegou a R$ 7,7 bilhões, um acréscimo anual de 5,6%, com destaque para as captações em depósitos a prazo, incluindo os judiciais, e depósitos interfinanceiros (CDI) que registraram elevação de 7,4% e 44,4%, respectivamente, em comparação aos 12 meses anteriores.

“Em um momento em que os dados indicam uma retomada gradual da economia do país e que a população precisa de apoio para reorganizar suas vidas financeiras, o Banese tem criado e reformulado os produtos e serviços para estar ainda mais próximo dos sergipanos. Estamos oferecendo novos modelos de atendimento, com soluções inovadoras que facilitem o acesso das pessoas e dos empreendedores aos nossos serviços e linhas de crédito”, afirma o presidente do banco, Marco Queiroz.

O resultado do Banese foi afetado positivamente pelo comportamento dos negócios, com destaque para receita de recuperação de crédito e economia tributária em decorrência de distribuição de Juros Sobre Capital Próprio, por outro lado, houve o impacto desfavorável em decorrência da despesa de provisão para operações de crédito, equivalência patrimonial e constituição de provisão para passivo fiscal. Dessa forma, o lucro líquido do banco encerrou o semestre em R$ 2,7 milhões.

Em março deste ano, o Conselho de Administração do Banese aprovou o aumento de capital em aproximadamente R$ 36 milhões por meio da emissão de novas ações que foram subscritas pelo acionista majoritário, o Governo de Sergipe, e demais acionistas. A transação foi aprovada pelo Banco Central do Brasil em 19 de julho deste ano e o capital social do banco passou a ser de aproximadamente R$ 549 milhões.

+ Crédito

A carteira de crédito ampliada do Banese alcançou R$ 3,8 bilhões, um acréscimo de 8,8% no último ano e de 4,9% no segundo trimestre na comparação com o primeiro. Nestes mesmos períodos, o crédito comercial destinado a pessoas físicas teve aumento de 20,2% e 4,8%, respectivamente.

Esse avanço é resultado das ações especiais de vendas realizadas pela companhia, apoiadas na busca ativa por clientes e em estratégias para ampliar e facilitar a contratação de crédito nos canais de autoatendimento e correspondentes no País. Além disso, o banco tem criado novas linhas de negócio e consignação junto a empresas conveniadas e órgãos públicos estaduais e municipais.

O Banese segue líder no mercado de crédito de livre destinação em Sergipe com 34% de participação, segundo dados do Banco Central do Brasil de abril de 2023.

A carteira de crédito de desenvolvimento, destinada aos setores rural, imobiliário e de financiamento, obteve um crescimento 12,2% no segundo trimestre do ano, influenciada, principalmente, pelas concessões de crédito para a agropecuária, com destaque para o custeio de milho. As destinações para a aquisição de unidades habitacionais tiveram um incremento de 5,4% no mesmo período.

Em 12 meses, o saldo do crédito de desenvolvimento cresceu 9,9%, sendo que as operações nas carteiras rural e imobiliária aumentaram 37,8% e 4,8%, respectivamente, no mesmo período. A ampliação de operações voltadas para estes setores são respostas às campanhas publicitárias, à inauguração de agências do banco especializadas no agronegócio, e ao ganho de eficiência no processo de renovação de contratos.

Atendimento online

Com os investimentos em tecnologia, melhorias na experiência do usuário, e disponibilização de mais produtos nos canais de autoatendimento, houve um incremento de 10,9% na quantidade de transações realizadas no Internet e Mobile Banking (App) no comparativo com o mesmo semestre do ano anterior.

Mulvi

A Mulvi, empresa de meios de pagamento do Grupo Banese, registrou um volume de R$ 963,6 milhões transacionados em produtos geridos pela instituição no primeiro semestre do ano. Os produtos de emissão cresceram 3,3% de janeiro a junho deste ano em relação ao mesmo período de 2022. Já o número de lojistas aptos a transacionar os produtos da Mulvi aumentou 6,3%, resultado, sobretudo, do trabalho das equipes de vendas no credenciamento de novos empreendedores.

A Mulvi Pay, novo conjunto de soluções de pagamento lançado no final do ano de 2022, tornou-se importante agente de fomento da expansão e do potencial de rentabilização da empresa. No primeiro semestre, o lançamento do “Negocie Fácil”, nos canais digitais da Mulvi, permitiu que clientes renegociem dívidas com mais comodidade, rapidez e facilidade. Além disso, foi implementada a tecnologia Contactless (aproximação), NFC e mobilidade nos cartões Banese Card nas funções crédito, débito e múltiplo, com novas camadas de segurança e mudanças no design do cartão.

Banese Corretora

A Banese Corretora de Seguros consolidou e ampliou a parceria com as principais seguradoras do Brasil, o que refletiu na oferta de novos produtos para mais clientes e no incremento dos negócios. A empresa apresentou um volume de R$ 83,5 milhões em prêmios de seguro emitidos no primeiro semestre, aumento de 2,6% em relação aos seis meses anteriores. No segundo trimestre do ano, o volume foi de R$ 42,2 milhões, ampliação de 2,2% sobre o trimestre imediatamente anterior.

Houve, ainda, um crescimento de 7,5% na receita bruta de vendas acumulada de janeiro a junho de 2023, e de 28% de abril a junho do mesmo ano.

Cultura, inclusão e desenvolvimento

Reconhecido como fonte de conhecimento, inspiração e cultivo de expressões artísticas e culturais, além de ser um agente de transformação social, o Instituto Banese beneficiou 19.627 pessoas diretamente ligadas aos projetos estratégicos das 12 entidades apoiadas financeiramente pela instituição. Já as ações realizadas pelo próprio Instituto alcançaram um público de 67.210 pessoas por meio de programas educacionais, esportivos, artísticos e culturais, profissionalizantes, de atenção à saúde, psicopedagógicos e de inclusão social.

O Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda recebeu a visita de 50.436 cidadãos de Sergipe, do Brasil e do mundo. O Centro de Memória Digital Professora Enedina Chagas, instalado no município de Simão Dias, possibilita que os visitantes conheçam, através de tecnologia de última geração e de interatividade, a história da localidade desde a sua fundação até os dias atuais.

O ProjetarSE, outra ação social patrocinada pelo Grupo Banese e operacionalidade através do Instituto, oferece às gestões dos municípios sergipanos apoio técnico na captação de recursos e elaboração de projetos de engenharia, arquitetura e urbanismo para obras públicas.

No primeiro semestre de 2023, foram apresentados os estudos de viabilidade do Pórtico do Distrito de Palmares, no município de Riachão do Dantas; da praça de acesso à creche do Povoado Aguada, em Carmopólis; da Casa de Cultura de Campo do Brito; e da Orla Fluvial do povoado Ilha do Ouro, em Porto da Folha. Também foi apresentado o Projeto Executivo de Requalificação da Praça Coronel João Neto ao Prefeito da cidade de Arauá.

Estão em desenvolvimento o projeto básico de Reforma do Mercado Municipal Edson Menezes Melo em Itabi; como também os projetos básicos da reforma do Cine Teatro Abílio Curvelo de Mendonça em Rosário do Catete, da reforma e ampliação do Mercado Municipal Humberto Ferreira de Souza em Indiaroba, da urbanização da Vila Padre no Povoado São Clemente em Nossa Senhora da Glória, e o projeto do Distrito de Palmares em Riachão do Dantas. Neste período, as equipes do ProjetarSE realizaram, ainda, visitas técnicas, de retorno e acompanhamento de projetos, em municípios de todas as regiões do estado.

Ascom Grupo Banese