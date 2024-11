Banese alcançou lucro de R$ 106,1 milhões nos 9 primeiros meses 2024

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) apresentou um lucro líquido ajustado de R$ 106,1 milhões nos nove primeiros meses de 2024, um crescimento de 1.584% na comparação com o mesmo período de 2023, o que representa um Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) de 19,6 pp. em doze meses. No terceiro trimestre do ano, o lucro líquido foi de R$ 33,5 milhões, valor 830% superior ao registrado nos mesmos três meses do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 14.

O resultado foi influenciado pela expansão da carteira de crédito, que alcançou o marco de R$ 4,5 bilhões ao final de setembro, um aumento de 14,6% em doze meses e de 2,8% na comparação com o trimestre anterior. A ampliação do crédito deve-se, principalmente, ao desempenho positivo da estratégia comercial, que inclui ações de vendas direcionadas à contratação nos canais de autoatendimento e correspondentes no país; e a novos negócios com empresas conveniadas e órgãos públicos.

Como consequência, as receitas do Banese totalizaram R$ 432,4 milhões no último trimestre, um aumento de 2,9% em relação ao trimestre anterior, e R$ 1,2 bilhão no acumulado do ano, crescimento de 8,7% em doze meses, com destaque para as receitas de crédito, que cresceram 10,5% nesse período, em conjunto com as receitas de prestação de serviços (+11,3%) e outras receitas operacionais (+28,6%).

“O Banese tem um papel fundamental no fortalecimento da economia sergipana e, com o aquecimento do mercado e a geração de novos postos de trabalho no estado, o banco ampliou o crédito, de forma sustentável, atendendo à demanda e possibilitando que mais sergipanos realizem seus projetos através de uma jornada mais simples e rápida. A expansão foi possível, ainda, graças aos aportes realizados no banco pelos acionistas, em especial do Governo do Estado”, destacou o presidente da instituição, Marco Queiroz.

A margem financeira no terceiro trimestre do ano foi de R$ 164,8 milhões, crescimento de 5,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior, e 11% superior no acumulado do ano quando comparado ao mesmo período de 2023. Já a margem líquida avançou 7,1 pp. em um ano, alcançando 8,6% em 2024.

Crédito

As operações de crédito do Banese tiveram um aumento de 14,6% em 12 meses. Neste mesmo período, a carteira de crédito comercial do banco, crédito de livre destinação a pessoas físicas e jurídicas, cresceu 12,4% no ano, sendo 2,7% no trimestre finalizado em setembro em relação ao anterior. No crédito para pessoas físicas, o destaque ficou com as linhas de consignação, que já superam a marca de R$ 1,8 bilhão. Já para pessoas jurídicas, sobressaíram as concessões para capital de giro, em doze meses.

O Banese segue detentor da maior fatia do mercado de crédito comercial em Sergipe, com 35,4% de participação, segundo dados do Banco Central do Brasil referentes a agosto de 2024.

A carteira de crédito de desenvolvimento, que engloba as carteiras imobiliária, rural, e de financiamento, registrou um avanço de 20,6% em um ano e de 4,4% no terceiro trimestre, representando 23,5% em relação à carteira de crédito total do banco. Destaque para o crescimento de 40,2% (+R$ 123,4 milhões) da carteira de crédito rural em doze meses, que foi impulsionado, sobretudo, pelo incremento das operações com recursos próprios e com repasses do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

No crédito imobiliário, a elevação de 11,2% registrada no último ano é fruto de novas concessões para a construção de empreendimentos no setor (pessoa jurídica), novas parcerias e lançamento de um espaço exclusivo de atendimento, o ‘Banese + Imobiliário’. Já o crescimento na carteira de financiamentos decorreu, sobretudo, das liberações de operações com recursos do FNE e do Fundo Geral do Turismo (Fungetur).

Ativos, patrimônio e captações

Os ativos totais do banco chegaram a R$ 9,9 bilhões ao final de setembro deste ano, o que representa uma elevação de 11,6% em 12 meses, fruto, principalmente, do aumento no saldo dos ativos líquidos de crédito e das aplicações financeiras. Já o total de recursos captados nos três meses encerrados em setembro atingiu R$ 8,8 bilhões, um avanço de 11,8% em um ano.

Ao fim do terceiro trimestre de 2024, o patrimônio líquido do Banese aumentou 23,9% na comparação com o mesmo período do ano passado, e 6,4% em relação aos três meses anteriores. Entre os fatores que contribuíram estão a incorporação dos resultados do trimestre à reserva de lucros, e o aumento do capital social do banco por meio dos aportes de R$ 41 milhões realizados pelos atuais acionistas, em especial o Governo do Estado de Sergipe, integralizados em dezembro de 2023 e agosto de 2024, que devem alcançar R$ 100 milhões no biênio 2023-2024.

Banese Card

A Mulvi, empresa de meios de pagamentos do Grupo Banese que administra as marcas Banese Card, Banese Alimentação e Mulvi Pay, transacionou R$ 1,1 bilhão por meio dos seus produtos de julho a setembro deste ano, um avanço de 12,6% em relação ao mesmo período de 2023.

Os cartões geridos pela empresa também registraram aumentos significativos. O Banese Card e o Alimentação, por exemplo, cresceram juntos 9,6% no trimestre encerrado em setembro, alcançando um volume total de R$ 919,9 milhões. O faturamento em outras bandeiras registrou um acréscimo de 33,2% em doze meses.

O desempenho dos resultados da “maquininha” de pagamentos Mulvi Pay também foi destaque, uma vez que a solução de pagamentos obteve uma expansão de 76,6% em doze meses, fruto da crescente aceitação da plataforma.

Banese Corretora de Seguros

A produção da Banese Corretora de Seguros acumulou um volume de R$ 56,7 milhões em prêmios líquidos emitidos de seguro no terceiro trimestre, um incremento de 18,1% em relação ao mesmo período de 2023. De janeiro a setembro deste ano, o volume acumulado já é 15,4% maior que o verificado em idêntico período do ano passado.

A empresa apresentou, ainda, um volume de R$ 151,8 milhões em prêmios de seguros emitidos em doze meses, impulsionado pelo significativo aumento nas vendas de seguros pessoais, de automóveis, residenciais, entre outros. Além disso, a Banese Corretora consolidou e ampliou as parcerias com as principais seguradoras do país, além de aperfeiçoar a excelência no atendimento aos clientes e ofertar melhores condições nos diversos ramos de seguros, consórcios, capitalização e previdência privada.

Foto: Ascom Grupo Banese