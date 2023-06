Banese apoia festejos e lança linha de Credi Junino em Sergipe

Mais uma vez, o Banese atua como agente financiador dos festejos juninos de Sergipe, contribuindo para manter viva a tradição da cultura popular no estado. O banco possui um estande na Vila do Forró, no Arraiá do Povo, localizado na Orla da Atalaia, evidenciando o seu apoio durante os 30 dias de festas promovidos pelo Governo de Sergipe. Além disso, a instituição bancária inovou e, neste ano, disponibiliza uma linha de crédito no mês de junho, o Credi Junino.

A linha de crédito objetiva atender aos servidores públicos municipais, estaduais e federais, sejam eles efetivos, contratados, comissionados, aposentados ou pensionistas correntistas da instituição bancária, que recebem salário ou pensão em conta corrente do Banese. Desse modo, oportuniza recursos para quem deseja curtir os dias de festa sem preocupação.

A superintendente de Crédito do Banese, Maraiza Sá, explica que o Credi Junino tem valor pré-aprovado de R$ 2 mil e está disponível durante todo o mês de junho. Detalhe: só pode ser contratado apenas uma vez. Segundo ela, o Credi Junino está disponível em todos os canais do Banese: app, internet banking, agências e correspondentes bancários do Banese e caixas eletrônicos. Já o valor das parcelas é debitado na conta corrente, garantindo a possibilidade de um bom planejamento do orçamento familiar.

Maraíza Sá salienta que o banco é fomentador da cultura no estado de Sergipe e incentivador do crescimento econômico da população sergipana. “Inclusive, tem um caixa eletrônico no estande do Banese no Arraiá do Povo, onde é possível fazer as transações e ter dinheiro na hora. Já quando a linha de crédito é solicitada nas agências ou nos correspondentes bancários, o valor é disponibilizado no dia seguinte”, explica.

Vale destacar que o Credi Junino não compromete a margem consignável, no entanto, a liberação está sujeita à análise e aprovação. As parcelas possuem valor fixo e podem ser conhecidas fazendo uma simulação no próprio aplicativo, na agência ou no correspondente bancário.

Foto: Autimira Menezes/Setur