BANESE CARD APOIA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO 2024

Equipes do Banese Card e da Mulvi Pay estarão presentes na feira, ofertando para lojistas e visitantes excelentes condições de adesão ao cartão genuinamente sergipano e às maquininhas.

O Banese Card é um dos apoiadores da realização da edição 2024 da Feira de Artesanato e Confecção de Tobias Barreto (FACTOB), evento tradicional do município centro-sul sergipano, que é conhecido regionalmente pela grande quantidade de produtos fabricados e de artesanatos em bordados finos, como crivo, rechilieu, casa de abelha e pintura em tecido, e da movimentação gerada em consequência dessas atividades.

A FACTOB será realizada de 11 a 13 de outubro, no Centro de Comercialização, e a expectativa é de que mais de 20 mil pessoas visitem a feira, que é promovida pelo Sindicato do Comércio Varejista de Tobias Barreto, em parceria com o Sebrae/SE. A programação conta, inclusive, com um “desfile de moda” composto por produtos locais e multimarcas.

Com entrada gratuita, o evento visa desenvolver e fortalecer o comércio tobiense através da abertura de novos espaços de comercialização; gerar emprego e renda para toda a cadeia ligada direta e indiretamente ao evento; e atrair para o município empreendedores, compradores e turistas comerciais, tanto locais quanto de outros estados.

Os times do Banese Card e das maquininhas Mulvi Pay estarão na FACTOB ofertando para os lojistas e visitantes as melhores condições para que possam aderir às soluções de pagamento ofertadas, e que certamente ajudarão no crescimento dos negócios. Ao participar da feira, o Banese Card estreita ainda mais o relacionamento da empresa, que é genuinamente sergipana, com um importante polo da economia regional.

Além do fator econômico, a FACTOB também possui os vieses cultural e de entretenimento, e tem se consolidado, ano após ano, como a maior feira de artesanato e confecção do interior sergipano. Iniciada em 2006, tornou-se um espaço propício para a realização de parcerias comerciais, e desenvolvimento das micro e pequenas empresas de confecção.

Sobre Tobias Barreto

Pelo bom desempenho dos setores de confecção e artesanato, o município de Tobias Barreto, distante cerca de 130 quilômetros da capital sergipana, é conhecido como a “Terra das Confecções” e a “Maior produtora de cama, mesa e banho do Nordeste”.

Embora a FACTOB tenha sido iniciada há 18 anos, a realização de feiras cujos focos são voltados para essas áreas existe há muito mais tempo. A feira de confecção e artesanato de linha, por exemplo, surgiu na década de 70, quando as mulheres saíam dos povoados para vender os artigos na cidade e atraíram a atenção dos baianos, que passaram a frequentar o município para adquirir os produtos. Outro evento importante para Tobias Barreto é a Feira da Coruja, realizada aos domingos à noite, antes da feira oficial do município.

Ascom Grupo Banese