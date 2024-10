Banese Card apoia Feira de Artesanato e Confecção de Tobias Barreto

O Banese Card é um dos principais apoiadores da Feira de Artesanato e Confecção de Tobias Barreto (Factob) em sua edição de 2024, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento econômico e cultural do interior sergipano.

O evento, que é tradicional no município de Tobias Barreto, localizado no centro-sul de Sergipe, ocorrerá entre os dias 11 e 13 de outubro no Centro de Comercialização da cidade.

Conhecido regionalmente pela qualidade de seus produtos artesanais e pela produção de bordados finos, como crivo, rechilieu, casa de abelha e pintura em tecido, Tobias Barreto é um importante polo de confecção no estado.

Expectativa e programação

A Factob 2024 espera atrair mais de 20 mil pessoas ao longo dos três dias de evento. Organizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Tobias Barreto, em parceria com o Sebrae/SE, a feira contará com uma programação diversificada, incluindo:

Desfile de moda com produtos locais e multimarcas;

Estandes de artesanato e confecção.

Entrada gratuita para o público;

Objetivos do evento

A Factob busca promover o comércio local e regional, com os seguintes objetivos principais:

Fortalecer o comércio tobiense por meio da abertura de novos espaços de comercialização;

Gerar emprego e renda para toda a cadeia produtiva ligada ao evento;

Atrair empreendedores, compradores e turistas de Sergipe e de outros estados.

Participação do Banese Card

Durante o evento, as equipes do Banese Card e das maquininhas Mulvi Pay estarão presentes, oferecendo aos lojistas e visitantes condições especiais para a adesão às soluções de pagamento. Essas iniciativas visam apoiar o crescimento dos negócios locais, facilitando transações comerciais e estreitando o relacionamento da empresa com um dos principais polos econômicos do estado.

Relevância cultural e econômica

Além do impacto econômico, a Factob também se destaca pelos seus vieses culturais e de entretenimento. Desde sua criação em 2006, a feira tem se consolidado como o maior evento de artesanato e confecção do interior sergipano, promovendo parcerias comerciais e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas do setor.

Com essa iniciativa, o Banese Card reforça seu apoio às tradições locais e à economia de Tobias Barreto, contribuindo para o crescimento sustentável da região e fortalecendo o papel do estado de Sergipe como um importante centro de artesanato e confecção no Brasil.

Terra das Confecções

Pelo bom desempenho dos setores de confecção e artesanato, o município de Tobias Barreto, distante cerca de 130 quilômetros da capital sergipana, é conhecido como a ‘Terra das Confecções’ e a maior produtora de cama, mesa e banho do Nordeste.

Embora a Factob tenha sido iniciada há 18 anos, a realização de feiras cujos focos são voltados para essas áreas existe há muito mais tempo.

A feira de confecção e artesanato de linha, por exemplo, surgiu na década de 1970, quando as mulheres saíam dos povoados para vender os artigos na cidade e atraíram a atenção dos baianos, que passaram a frequentar o município para adquirir os produtos.

Outro evento importante para Tobias Barreto é a Feira da Coruja, realizada aos domingos à noite, antes da feira oficial do município.

Com informações do Governo do Estado