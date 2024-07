BANESE CARD GANHA STATUS DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL

Com a medida, empresa sergipana passa a integrar o seleto grupo de pouco mais 150 Instituições de Pagamento credenciadas pelo BC.

O Banese Card, empresa de soluções de pagamento do Grupo Banese, acaba de receber a autorização do Banco Central do Brasil (BC) para operar como instituição de pagamentos, nas modalidades emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento de pagamento pós-pago e credenciador. Com a medida, o Banese Card passa a integrar o seleto grupo de pouco mais de 150 Instituições de Pagamento credenciadas pelo BC.

Na prática, as atividades da empresa de emissor de instrumentos pós-pago, com o cartão de crédito Banese Card; de emissor de moeda eletrônica através dos produtos Banese Benefícios, Banese Alimentação e Banese Refeição; e de credenciamento destes meios de pagamento seguem as mesmas.

Os negócios já eram desenvolvidos em acordo com a Lei nº 12.865, de 2013, porém agora o Banese Card faz parte do quadro de instituições credenciadas pela autoridade reguladora e integra o Sistema de Pagamentos Brasileiros (SPB), o que confirma a solidez da empresa e possibilita a ampliação do leque de soluções ofertadas.

Genuinamente sergipano

No mercado desde 2000, o Banese Card foi criado com o objetivo de promover inclusão e cidadania financeira para famílias sergipanas, tornando-se o principal meio de pagamento de muitas delas. Hoje, o cartão de crédito está presente em todas as unidades da federação do Brasil e conta com mais de 560 mil clientes aptos a comprar com o verdinho.

Ao final do primeiro trimestre de 2024, o volume transacionado pelos produtos da empresa alcançou um total de R$ 1,07 bilhão. No mesmo período, somente os produtos de emissão, como o cartão de crédito, alcançaram um volume total de R$ 884,7 milhões transacionados. Já solução de pagamentos Mulvi Pay, a “maquininha” do Grupo Banese, conta com mais 14 mil lojistas ativos, e cresceu 241,2% no comparativo entre o primeiro trimestre deste ano e o do ano anterior.

Ascom Grupo Banese