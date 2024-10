Banese Card inaugura mais uma loja em Aracaju pra atender clientes

Espaço já está em funcionamento no CEAC da Rodoviária Nova. Horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Para agilizar e melhorar cada vez mais o atendimento prestado aos clientes Banese Card, o cartão de crédito genuinamente sergipano inaugurou mais uma loja. O espaço está localizado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CEAC) da Rodoviária Nova, situado na Avenida Tancredo Neves, bairro Capucho, e funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 13h. O local é estratégico tanto por estar em um polo recebedor diário de sergipanos e turistas, quanto por situar-se ao lado do Terminal de Integração da Zona Oeste.

A nova loja oferece aos clientes os seguintes serviços: negociação de dívida, solicitação de 2ª via de cartão, bloqueio/liberação de cartão, 2ª via de fatura, alteração cadastral, envio/desbloqueio de senha, aumento de limite, e troca de vencimento. Ao ofertar mais uma unidade de atendimento ao público, o Banese Card tem como objetivo dar maior fluidez e celeridade ao processo, além de comodidade aos usuários.

Porém, se mesmo com mais esta opção, o cliente do verdinho que possui débitos junto ao cartão não consiga tempo para ir a uma das unidades, ele pode realizar a negociação através dos telefones 0800 021 9023 e 0800 021 1212, ou pelo WhatsApp 3142 0027.

Lojas Banese Card em SE e AL

Com a inauguração da loja no CEAC Rodoviária Nova, o Banese Card passa a disponibilizar cinco unidades para atendimento ao público, sendo três em Sergipe e duas em Alagoas. Confira, a seguir, os endereços e horários de funcionamento de cada uma delas:

– Loja Central (Aracaju) – Pavimento térreo do Edifício Maria Feliciana, localizado na Rua Geru, 236, Centro, em Aracaju/SE. A loja funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, e aos sábados das 08h às 12h;

– Loja no Shopping Prêmio – Localizada na Av. Moacir Oliveira, S/N, conjunto Marcos Freire I, em Nossa Sra. do Socorro/SE. O funcionamento do local é de segunda à sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 13h;

– Loja CEAC – Localizada dentro do Centro de Atendimento ao Cidadão (CEAC) da Rodoviária Nova, situada na Av. Pres. Tancredo Neves, bairro Capucho, Aracaju/SE. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 07h às 13h.

– Loja Maceió – Localizada na Av. Antônio Lisboa de Amorim, nº 100, sala 03, bairro Antares, em Maceió/AL. Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 08h às 17h, e aos sábados, das 08h às 12h;

– Loja Arapiraca – Situada à Rua Estudante José de O. Leite, 306, Centro, no município de Arapiraca/AL, com horário de atendimento ao público das 08h às 17h, de segunda à sexta-feira, e das 08h às 12h, aos sábados.

Ascom Grupo Banese