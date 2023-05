Banese e TJSE renovam parceria para gerenciamento de depósitos judiciais

O Banese e o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) renovaram o contrato para o gerenciamento de depósitos judiciais pela instituição financeira, incluindo precatórios e requisições de pequeno valor. A medida foi anunciada nesta quinta-feira (25) durante visita do presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, e do diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores do banco, Aléssio Rezende, ao presidente do TJSE, desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima.

Com a iniciativa, o Banese mantém a gestão das contas de depósitos judiciais sob responsabilidade do TJSE através de um sistema integrado, que permite ao Poder Judiciário estadual acompanhar todo o fluxo de depósitos e liquidações, de forma transparente, fácil e rápida. O novo contrato tem validade de cinco anos.

“Essa parceria com o Banese já existe há algum tempo. Além de gerir os depósitos judiciais, o banco presta os serviços de arrecadação e folha de pagamentos para este Tribunal. E isso é fruto da credibilidade que a instituição tem com o Judiciário e com a sociedade sergipana. Os recursos estão muito bem administrados e, para nós, é um grande prazer renovar com o banco”, salienta o presidente do TJSE, o desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima.

O presidente do Banese, Marco Queiroz, destaca que a ação é fruto do bom trabalho que o banco e o TJSE realizam em parceria para assegurar a boa gestão desses recursos, de modo a garantir direitos e cidadania para milhares de pessoas e instituições sergipanas ao possibilitar que as decisões judiciais sejam cumpridas com a celeridade necessária.

Ascom Grupo Banese