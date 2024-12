Banese financia novo empreendimento habitacional no bairro Atalaia

O Banese e a Constren firmaram contrato de financiamento, no valor de R$ 20 milhões, para a incorporação do novo empreendimento da construtora, o Portillo Residence. A assinatura aconteceu na tarde desta segunda-feira, 30, no Centro Administrativo do banco, e contou com a participação do presidente, Marco Queiroz, e do diretor de Crédito e Serviços do Banese, Wesley Cabral; os sócios da Constren, Carlos Eduardo Vasconcellos e Eduardo Santana Vasconcellos; além da superintendente, Mariana Amaral, e a gerente de Habitação do banco, Lucineide Marinho.

A construção do Portillo Residence vai gerar cerca de 150 empregos diretos e será o 7° empreendimento da Constren financiado pelo banco. A parceria entre as duas empresas sergipanas já dura 19 anos, com uma movimentação de R$ 97,5 milhões destinados a projetos habitacionais, como Mansão Aliete Vieira (2009), Mansão Aloísio Campos (2010), Ubyratan Maia Residence (2012), Angra dos Reis (2016), Ravello (2021) e Duetto (2022).

O empresário e sócio da Constren, Carlos Eduardo Vasconcellos, ressalta que a escolha do banco dos sergipanos para realizar a operação de crédito se deve à longa relação de proximidade, confiança e excelência que as duas empresas desenvolveram na realização deste tipo de projeto. “Para nós é muito gratificante saber que o Banese continua acreditando na gente, continua acreditando no desenvolvimento do nosso estado. Não é só entregar apartamentos para os nossos clientes, mas também a promoção de empregos, diretos e indiretos, para a nossa sociedade. Somos muito gratos por poder contar com o banco do nosso Estado”, afirma Carlos Eduardo Vasconcellos.

O presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, explica que a assinatura de mais um contrato imobiliário marca o fechamento de um ano que foi um marco para a instituição, pelas diversas iniciativas que realizou no fomento à cadeia produtiva do setor habitacional e da construção civil do estado. “Esta assinatura, no último dia bancário de 2024, é bastante simbólica, porque encerra um ano em que o Banese avançou significativamente no setor habitacional, e mostra que o banco não espera para apoiar a economia do nosso estado. O desenvolvimento e a geração de emprego e renda para os sergipanos são prioridades dessa instituição, que é do nosso povo”, salienta Marco Queiroz.

O empreendimento

O Portillo Residente é o primeiro projeto de alto padrão da Constren no bairro Atalaia e terá 104 apartamentos em torre única com 16 pavimentos. O empreendimento contará, ainda, com piscina adulto e infantil, espaço gourmet, parque infantil, salão de festas, academia, coworking, espaço kids, bicicletário, fachada 100% revestida, e pontos de ar condicionado split nos quartos e sala.

Fonte e foto ASN