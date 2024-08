Banese inaugura espaço para financiamento imobiliário

Durante a inauguração do Banese + Imobiliário, também foram assinados termo de parceria com o Creci-SE

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) inaugurou nesta quarta-feira, 21, na Agência Francisco Porto, em Aracaju, um espaço exclusivo para o atendimento a clientes que buscam por crédito imobiliário para realizar o sonho da casa própria ou outros projetos na área: o Banese + Imobiliário. Com mais conforto e comodidade, além de contar com uma equipe especializada neste tipo de negócio, a unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. O local também atenderá clientes, profissionais e parceiros e do banco no segmento.

A solenidade de inauguração contou com a presença da diretoria, superintendentes e gerentes do banco; do presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Milton Andrade, que representou o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri; dos presidentes da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe (Ademi/SE) e do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Sergipe (Creci/SE); e de representantes de diversas construtoras e de correspondentes imobiliários.

Durante o evento, também foram assinados o termo de parceria entre o Banese e o Creci e o financiamento do banco à empresa Santa Maria, para a construção de um novo empreendimento em Aracaju. A parceria com o Creci tem como objetivo oferecer serviços e produtos de crédito com condições diferenciadas para corretores de imóveis e empresas imobiliárias vinculadas à instituição.

“O Banese é um banco genuinamente sergipano, e o Creci Sergipe, os corretores e as empresas imobiliárias só têm a ganhar com a nossa parceria, que tem como missão fomentar ainda mais o mercado sergipano. A nossa categoria receberá um upgrade nos serviços prestados por essa excelente instituição financeira que é o Banese”, salientou o presidente do Creci/SE, André Cardoso Costa.

Apoio estratégico

O presidente da Ademi/SE, Evislan Souza, parabenizou o banco dos sergipanos pela inauguração de uma unidade voltada para o setor imobiliário e destacou o caráter inovador que o banco possui. “Esse espaço vai agregar bastante para o setor imobiliário sergipano, e será mais um ponto de apoio, de colaboração do Banese para o sucesso de um mercado que está em franco crescimento, principalmente neste momento de retomada da habitação econômica através do financiamento do FGTS”, afirmou Evislan Souza.

Para o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, investir em um espaço exclusivo para atendimento a quem busca por financiamento imobiliário, empresarial ou pessoal é a prova de que o Banese está comprometido com o fortalecimento da economia sergipana. “Toda a cadeia produtiva do setor imobiliário é aquecida através do crédito, pois ele gera investimento, que gera emprego e renda por meio do aumento do consumo, e colabora para que o Estado tenha mais prosperidade”, observou o gestor.

O presidente do banco dos sergipanos, Marco Queiroz, ressaltou que no Banese + Imobiliário será possível realizar simulação de crédito imobiliário, iniciar e acompanhar o processo de financiamento, entre outros serviços voltados para o setor. “É com grande satisfação que celebramos a inauguração deste novo espaço dedicado ao crédito imobiliário no Banese, pois acreditamos que a casa própria é muito mais do que um simples teto; é a realização de um sonho, é o lugar onde construímos memórias e criamos raízes. Por isso, o Banese está dedicado a oferecer as melhores condições de financiamento, com taxas atrativas e prazos que se encaixam na realidade de cada cliente”, assegurou Marco Queiroz.

Banese no mercado imobiliário sergipano

O Banese iniciou sua atuação no mercado imobiliário em 2008, e desde então, já foram financiados 37 empreendimentos, resultando em cerca de R$ 500 milhões injetados na economia sergipana por meio da carteira para produção de imóveis.

Já na carteira para Pessoas Físicas, no mesmo período, foram concedidos mais de R$ 900 milhões para a realização de projetos de aquisição ou construção de imóveis residenciais. Atualmente, o Banese possui ativo, na carteira imobiliária, o financiamento de nove empreendimentos imobiliários.

Novo financiamento

Durante a solenidade de inauguração do Banese + Imobiliário, também foi assinado o contrato de financiamento de R$ 9,5 milhões para a construção de um condomínio de lotes de alto padrão no bairro Aruana.

Foto: Ascom Grupo Banese