BANESE LABES LANÇA UMA NOVA TURMA E CAPACITARÁ MAIS ESTUDANTES EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SERGIPE

Estudantes universitários aprovados na seletiva, que contou com cerca de 150 jovens, viverão imersão em temas ligados à tecnologia, inovação e empreendedorismo.

A terceira turma da Trilha de Formação em Tecnologia e Inovação do Grupo Banese, o Banese Labes, foi lançada nesta sexta-feira, 02, na arena do Tiradentes Innovation Center, parceiro do banco na iniciativa. O projeto capacita e prepara estudantes universitários do estado na área de Tecnologia da Inovação, com foco no segmento financeiro.

A nova turma contará com 20 participantes, que também receberão bolsas para que possam concluir os estudos com tranquilidade. Já as turmas 1 e 2 formaram 32 alunos bolsistas, que logo após a Trilha foram absorvidos pelo mercado de trabalho.

Durante o lançamento da nova turma, os estudantes recém-formados apresentaram aos novatos e convidados os projetos desenvolvidos durante os seis meses de imersão, que tiveram como foco principal a Inteligência Artificial, e poderão ser aplicados à rotina do banco ou de outras instituições financeiras.

União de conhecimentos

A seleção para a 3ª turma do Banese Labes contou com a participação de 148 alunos, 51 deles do sexo feminino, e após as duas fases seletivas, 20 foram aprovados, sendo oito mulheres, a maior participação feminina das edições realizadas. Uma delas é Anne Caroline de Oliveira Osório, 19 anos, aluna do 6° período do curso de Psicologia da Universidade Tiradentes – Unit.

A futura psicóloga participou da seleção a convite do primo, estudante do 4° período de Sistemas de Informação. Segundo ela, fazer parte do Banese Labes foi a possibilidade de sair da bolha a qual pertence, para poder entender outras percepções de mundo, e conhecer mais a fundo as oportunidades que o Banco oferece aos estudantes.

“Cheguei completamente perdida, não sabia nada do que era dito, especialmente sobre Real Digital, mas fui muito bem-acolhida por todos, teve integração. Agora está tudo muito mais claro, inclusive, sobre como poderei aliar a tecnologia, principalmente a Inteligência Artificial, à neuropsicologia”, declarou Anne Caroline Osório.

A trajetória do Banese Labes e das duas turmas anteriores foram apresentados pelo gerente de Suporte do time de Data Analytics do banco, David Couto. O projeto é coordenado pelo Gerente de Área de Produtos Digitais do Banese, Daniel Souza.

Resultados iniciais

Entre os resultados, a participação de mais de 400 estudantes de graduação nas seletivas para as trilhas de formação; aproveitamento de 100% dos formados pelo mercado formal de trabalho, inclusive com jovens atuando dentro do Banese; aumento da participação feminina no projeto, que para a turma 3 é superior a 40%, e negociações avançadas para a criação de duas startups idealizadas pela turma 2.

Os números são motivo de comemoração para o banco dos sergipanos, como afirma o diretor de Tecnologia, Kleber Dantas. “Este é mais um projeto do Banese que cumpre a função social da instituição, de fomentar o desenvolvimento do nosso povo. Os jovens são o futuro do nosso estado, e ficamos imensamente felizes e honrados em contribuir para a formação deles, principalmente em uma área que requer mão de obra qualificada e que está em franca expansão no país”, avaliou Kleber Dantas.

Porta de entrada para o mercado

O depoimento do diretor de Tecnologia é reforçado pela declaração dos participantes da 2ª turma do Labes, Júlio Rafael Souza Peixoto, 23 anos, e Fred Luiz Prudente Borges, 22 anos, ambos alunos do curso de Ciência da Computação da Unit, do 6º e 8º períodos respectivamente. Ambos foram contratados pelo SergipeTec e prestarão serviços para o Banese na área de TI.

“Quando soube que a trilha de formação seria em Inteligência Artificial e Engenharia de Software quis muito participar, porque são áreas que fazem parte do meu planejamento de carreira. Ter participado do Banese Labes foi incrível. Tenho grandes sonhos para minha vida profissional, e depois da capacitação recebida, poder trabalhar no banco, é perfeito”, salientou Júlio Rafael.

Os ganhos citados por Fred Prudente vão além das capacidades técnicas, e adentram no âmbito pessoal, pois segundo ele, a capacitação o ajudou a superar, de maneira significativa, a timidez. “Ter participado do Banese Labes fez uma evolução tremenda em minha vida, técnica e pessoal. Sei que nessa nova fase, com o meu primeiro emprego na área, essa evolução será ainda maior”, enfatizou o jovem.

Nova fase do projeto

A imersão da turma 3 terá início na segunda-feira, 5, quando os alunos receberão treinamento aprofundado sobre Real Digital (DREX), Blockchain e Inteligência Artificial, e terão que desenvolver soluções inovadoras a partir de cenários apresentados pela organização, através de uma dinâmica de startup.

A previsão é de que a imersão seja encerrada em dezembro deste ano. Durante esse período, os estudantes selecionados receberão uma bolsa para ajuda de custo, além de outros benefícios para o desenvolvimento das atividades.

Foto Moema Costa

Ascom Grupo Banese