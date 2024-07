BANESE LANÇA EDITAL PARA AMPLIAR INVESTIMENTOS EM CRÉDITO ATRAVÉS DE IMÓVEIS DO BANCO, EM SERGIPE

O Banese receberá até sexta-feira, 19, manifestações de interesse para participação no edital de Venda e Retro Arrendamento dos Imóveis do banco. A medida visa captar ainda mais recursos, para que o banco dos sergipanos continue ampliando a oferta de crédito no estado, de modo a aproveitar e potencializar o momento de crescimento sustentável da Instituição e da economia estadual.

A operação de Venda e Retro Arrendamento consiste na venda de imóveis da instituição e, imediatamente em seguida, na locação dos imóveis pelo próprio Banco, que continuará a realizar suas atividades ordinárias nos mesmos locais.

“Para o Banese, é mais estratégico e rentável captar os recursos com a venda dos imóveis e aplicá-los em operações de crédito aos clientes, ao invés de manter o valor imobilizado em forma de prédios. Trata-se de um método bastante comum no mercado financeiro, que já é adotado por diversos bancos, públicos e privados, e redes de varejo”, explica o diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores do Banese, Aléssio Rezende.

O cronograma com todas as datas do processo está disponibilizado na plataforma de Relação com os Investidores da instituição, onde os interessados podem acessar o Edital de Chamamento Público. Pode participar do chamamento público qualquer sociedade organizada de acordo com as leis brasileiras, que possua plenos poderes para operar os respectivos negócios e que atenda aos requisitos especificados no Edital.

O que é a operação?

A operação de Venda e Retro Arrendamento, do inglês sale and leaseback e também conhecida no Brasil como desmobilização de imóveis, é caracterizada pela troca de um bem imóvel, ou seja, um ativo permanente, pela entrada de dinheiro circulante, isto é, por recurso financeiro líquido, para investimento na ampliação dos negócios, como na concessão de crédito em caso de bancos, por exemplo.

No país, este tipo de transação é comum e já é uma realidade em bancos privados e públicos, assim como entre as grandes redes de varejo.

Banco Público

O diretor Aléssio Rezende destaca ainda que, após o período de manifestação de interesse, o banco avaliará as propostas recebidas e que, portanto, não há nenhum compromisso de venda até o momento.

“Quando os possíveis parceiros nos enviarem as ofertas, nós iremos avaliar se elas interessam à estratégia de crescimento do Banese, que continuará sendo uma instituição pública e sólida, conforme determinação do Governo do Estado, que tem fortalecido o banco dos sergipanos de diversas formas, inclusive com seguidos aportes de capital”, salienta o diretor.

Para conferir os detalhes do edital, acesse o site de Relações Investidores do Banese/.

Ascom Grupo Banese