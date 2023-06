Banese lança linha de crédito para o período junino em Sergipe

Com o Credi junino, servidores públicos têm valor pré-aprovado de R$ 2 mil. O produto estará disponível no mês de junho e não compromete a margem consignável.

De 1° a 30 de junho, os servidores públicos que recebem salário no Banese têm R$ 2 mil em crédito pré-aprovado para curtir os festejos juninos. O pagamento será feito em 12 parcelas fixas mensais, e os clientes podem contratar o produto, de forma fácil e rápida, nos caixas eletrônicos, App, internet banking, agências e correspondentes bancários do Banese.

A linha de crédito não compromete a margem consignável e está destinada a servidores públicos efetivos, contratados, comissionados, aposentados e pensionistas que recebam o salário ou pensão em conta corrente da instituição.

O desconto das parcelas é realizado em conta, garantindo a possibilidade de um bom planejamento do orçamento familiar. O cliente Banese elegível poderá contratar o Credi Junino apenas uma vez. A liberação do crédito está sujeita a análise e aprovação.

O novo produto de crédito do Banese tem como objetivo oferecer dinheiro extra para que os servidores públicos possam aproveitar com tranquilidade uma das maiores e mais tradicionais festas do estado. Além disso, a iniciativa auxiliará no aquecimento da economia sergipana, de modo a gerar mais oportunidades, emprego e renda para todos.

Ascom Grupo Banese