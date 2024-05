Banese mantém nota AA+ na classificação de longo prazo do Fitch Ratings

Classificação reflete importância do banco no desenvolvimento local e participação no mercado

O Banese manteve a nota AA+(bra) para o Rating Nacional de Longo Prazo, com perspectiva Estável; e de F1+(bra) para o Rating Nacional de Curto Prazo, junto à agência internacional de classificação de riscos Fitch Ratings. As notas foram divulgadas na tarde desta terça-feira, 21.

De acordo com a publicação, as classificações do Banese refletem o entendimento da Fitch de que o banco receberia suporte do acionista controlador, o Estado de Sergipe, caso necessário, e que o banco desempenha o papel de missão pública na região, realizando operações de crédito que visam promover o desenvolvimento e o crescimento da economia local.

A publicação destaca que o Banese é estrategicamente importante, por ser o principal agente financeiro do governo local, e ter significativa participação de mercado em créditos e depósitos no estado.

A agência internacional também levou em consideração, para a emissão da nota, fatores como o potencial muito baixo de venda do Banese; a elevada integração operacional entre o Estado e a instituição; e o adequado desempenho da entidade ao longo dos anos.

Bons indicadores

Ainda de acordo com a Fitch Ratings, o banco apresenta modelo de negócios estável, e indicadores econômico-financeiros adequados. Além disso, a qualidade de ativos é considerada apropriada pela agência internacional, e a força da marca também permite acesso a uma base de depositantes pulverizada e estável.

“O Banese apresenta adequado provisionamento de sua carteira de crédito, e seu mix de empréstimos, voltados a créditos colateralizados, ajuda a minimizar o montante de perdas finais do portfólio”, informa a agência.

As análises feitas pela Fitch Ratings também identificaram que a capitalização do banco se manteve em linha com a reportada nos últimos anos, permanecendo acima dos requisitos mínimos regulatórios.

Sobre a Fitch

Fundada em Nova Iorque (EUA), a Fitch Ratings é uma das três maiores agências de classificação de risco de crédit. Tem como objetivo fornecer informações para o mercado financeiro, através das avaliações e notas atribuídas.

Investidores de todo o mundo usam as avaliações da agência para orientar as escolhas realizadas, trazendo mais segurança na compra de ativos que não perderão o valor e, com isso, preservando seus investimentos.

O sistema de avaliação internacional da Fitch atribui notas na forma de letras e possui uma escala nacional aplicada no Brasil, que vai de “AAA” (melhor nota) a “C” (pior nota). “AA”, nota atribuída ao Banese, denota uma expectativa muito baixa de risco de inadimplência, capacidade muito elevada de pagamento de compromissos financeiros, a qual não é significativamente vulnerável a eventos previsíveis.

