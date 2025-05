Banese participa da Semana Nacional de Educação Financeira com ações

Até a próxima sexta-feira, 16, banco intensificará ações para promover o bem-estar financeiro dos sergipanos com orientações e conteúdos que auxiliam na organização das finanças.

Até a próxima sexta-feira, 16, o Banese participa da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), iniciativa organizada pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira com o objetivo de compartilhar conhecimentos e estimular atitudes que promovam a saúde e o bem-estar financeiro dos brasileiros. Ao longo desta semana, o banco intensificará as ações e a publicação de conteúdos que estimulem hábitos e decisões financeiras saudáveis e sustentáveis.

Nos próximos dias, o banco divulgará em seus canais de comunicação conteúdos com temas específicos que auxiliem na organização e no planejamento das finanças pessoais e familiares. Entre os temas que serão abordados estão: importância de ter uma reserva financeira para a aposentadoria e como construí-la; o que é a mesada e como administrá-la junto aos filhos; se o endividamento é bom ou ruim; e os quatro passos para alcançar a independência financeira. Essas perguntas serão respondidas pelo PhD em Educação Financeira, Reinaldo Domingos.

Outra iniciativa lançada pelo Banese, dessa vez em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), foi a plataforma “Meu Bolso em Dia”, através da qual os sergipanos podem realizar um diagnóstico da vida financeira pessoal e ter acesso a cursos, treinamentos e ferramentas personalizadas que auxiliam na organização e no planejamento das finanças de acordo com os objetivos desejados. O acesso à plataforma é gratuito e pode ser feito através de cadastro no link: https://plataforma.meubolsoemdia.com.br/?source=banese .

O Gerente de Suporte do Banese, especialista e embaixador em Educação Financeira, Marcelo Antonio da Silva, salienta que embora estejamos na Semana SEF, educação financeira é um tema trabalhado de maneira continuada pelo Banco junto aos clientes e à população, uma vez que a instituição acredita que manter as finanças organizadas e saudáveis também impulsiona a economia local e gera mais oportunidades para todos, além de contribuir com o bem-estar das famílias, no presente e no futuro.

“Recentemente formamos uma turma de embaixadores da Educação Financeira do Banese, que serão multiplicadores de todo o conhecimento adquirido. Além disso, temos participado de diversos eventos, como os realizados em escolas da rede pública estadual e em órgãos públicos, dando orientações e dicas para uma vida financeira mais saudável”, explicou Marcelo Antonio da Silva.

Ação interna

Também ao longo desta semana os funcionários do Banese participarão de palestras diárias sobre temas de educação financeira, de modo que possam organizar melhor as próprias finanças, e multiplicar estes conteúdos e iniciativas junto aos colegas, familiares e clientes.

Ascom Grupo Banese