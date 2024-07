Banese prorroga contratação do Credi Junino até 31 de julho

Atendendo a pedidos dos servidores, solicitação da linha especial de crédito poderá ser feita até o final do mês

O que era danado de bom ficou ainda melhor, pois o Banese prorrogou a contratação do Credi Junino até o dia 31 de julho. Até esta data, os servidores públicos estaduais (efetivos, contratados e comissionados), municipais e federais (efetivos) que ainda não contrataram a linha especial de crédito poderão solicitar os R$ 3 mil ofertados.

O valor é parcelado em 12 vezes fixas, que são debitadas mensalmente da conta corrente do cliente, e não observa a margem consignável. O recurso está disponível em todos os canais de atendimento do banco: aplicativo, internet banking, caixas eletrônicos, agências e Pontos Banese. O crédito está sujeito a análise e aprovação.

A prorrogação da campanha foi realizada atendendo a pedidos dos clientes do banco para que o crédito siga disponível por mais 30 dias, e para possibilitar que os servidores públicos possam desfrutar, com mais tranquilidade, a programação da Vila do Forró, na Orla de Atalaia, durante todo o mês de julho.

Além disso, a medida visa auxiliar na ampliação do período de aquecimento da economia do estado, típico do mês junino, com foco no fomento ao comércio e na geração de emprego, renda e mais oportunidades para os sergipanos.

Vila do Forró

O mês mais amado pelos sergipanos encerrou no último domingo, 30, mas a programação da Vila do Forró continua até o dia 31 de julho, com muitas atrações artísticas, forró, animação e o comércio nos bares e lojas de microempreendedores que ocupam os espaços do vilarejo temático.

Nos próximos 31 dias, estão previstas mais 119 atrações no local, sendo 27 no Coreto e 92 no Barracão. Em junho, o local contou com 166 apresentações artísticas.