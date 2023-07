Banese realiza leilão de imóveis no próximo dia 25 de julho

Entre os bens que serão leiloados estão apartamentos, casas e terrenos, localizados nas cidades de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Capela, Pedra Mole e Tobias Barreto.

O Banese realizará no dia 25 de julho, às 10h, o leilão público de 21 propriedades da instituição. São apartamentos, casas e terrenos localizados nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Capela, Pedra Mole e Tobias Barreto. O certame será realizado de forma online pelo site www.biasileiloes.com.br , do leiloeiro João Biasi, onde o interessado também pode acessar o edital com a descrição detalhada de cada imóvel.

O leilão será realizado na modalidade de maior lance, a partir dos preços mínimos estabelecidos no edital. Podem participar da concorrência Pessoas Física ou Jurídica, desde que previamente cadastradas no site do leiloeiro. Os bens poderão ser adquiridos à vista ou através de financiamento imobiliário.

Os valores dos imóveis disponibilizados para o certame são diversos, com lotes a partir de aproximadamente R$ 85.000,00, sendo um apartamento no bairro Atalaia, até cerca de R$ 1.500.000,00, tratando-se de um apartamento no bairro 13 de julho, ambos na capital do estado.

Mais informações sobre a hasta pública podem ser obtidas com o leiloeiro oficial através do e-mail joao@biaseleiloes.com.br

Facilidades ofertadas pelo banco

O Banese está ofertando unidades com até 40% de desconto no preço de avaliação do imóvel. Outra facilidade oferecida para a aquisição dos bens disponibilizados no leilão é o financiamento do lance, desde que obedecida a análise cadastral realizada junto ao Banese.

Para usufruir desse benefício, é necessário que o interessado vá até a Área de Produtos de Crédito Imobiliário do banco, localizada no Centro Administrativo Banese, situado à Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, 31, bairro Inácio Barbosa, em Aracaju, para obter o documento de habilitação prévia para participação do leilão. O prazo de comparecimento para obtenção do documento de habilitação prévia é de até três dias úteis anteriores à sessão de abertura da hasta pública.

Ascom Grupo Banese