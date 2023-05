Banese registra lucro de R$ 13,7 milhões no 1º trimestre do ano

Crescimento de 14,2% é resultado, principalmente, do aumento das concessões e recuperações de crédito.

O Banese registrou lucro líquido de R$ 13,7 milhões no primeiro trimestre de 2023, valor 14,2% maior que o alcançado no mesmo período do ano passado. O resultado é fruto, principalmente, do crescimento das operações de crédito para pessoas físicas, das ações para recuperação de créditos vencidos junto ao banco e do aumento das receitas de aplicações financeiras. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (15).

Os ativos totais do banco chegaram a R$ 8,5 bilhões no período, 9,2% maior que no trimestre imediatamente anterior. O banco também ampliou o total de recursos captados, que chegou a R$ 7,5 bilhões após os três primeiros meses do ano, um acréscimo de 10,3% neste período.

“As equipes do Banese estão se aproximando ainda mais dos sergipanos para apoiar as necessidades dos clientes, seja ampliando as oportunidades de crédito ou ofertando boas condições para a negociação de dívidas. Esse é o caminho que estamos trilhando: estar perto dos clientes para que possamos crescer juntos”, destaca o presidente do banco, Marco Queiroz.

Já as receitas totais do banco variaram positivamente em 23,8% nos últimos doze meses e, com o desempenho, o patrimônio líquido da instituição cresceu 6,3% neste mesmo período. Em março deste ano, o Conselho de Administração do Banese aprovou o aumento de capital em aproximadamente R$ 36 milhões por meio da emissão de novas ações que serão subscritas pelo acionista majoritário, o Governo de Sergipe, e demais acionistas.

“O reforço de caixa fortalece a estrutura de capital para alavancar a estratégia de crescimento da companhia, com a disponibilização de mais recursos para operações de crédito, assim como com a continuidade dos investimentos em infraestrutura e tecnologia, para melhorar a disponibilidade dos nossos canais de atendimento”, explica Marco Queiroz.

Ampliação do crédito

A carteira de crédito do Banese chegou a R$ 3,6 bilhões, o que significa um crescimento de 3,1% na comparação com trimestre anterior e de 5,8% nos últimos 12 meses. O crédito comercial voltado para pessoas físicas teve um aumento de 18,2% no ano e de 7,4% no trimestre, em decorrência, sobretudo, das operações consignadas.

Os números são frutos das ações estratégicas para ampliar a contratação de crédito nos canais de autoatendimento e nos Correspondentes no País, os Pontos Banese. O Banese mantém a liderança do mercado de crédito de livre destinação em Sergipe, com 34,1% de participação, segundo dados do Banco Central do Brasil.

A carteira de crédito de desenvolvimento, voltada para os setores rural, imobiliário e de financiamento, também teve um incremento de 4% nos últimos 12 meses, resultado, principalmente, da ampliação do crédito para os produtores rurais de todas as regiões do estado e para o setor imobiliário.

Canais de atendimento

Com os investimentos em tecnologia e ações direcionadas para a contratação e renovação de crédito nos canais digitais, o número de transações realizadas no internet banking e no App do Banese tiveram um aumento de 7,6% no primeiro trimestre do ano em relação ao último trimestre de 2022 e representam 84% das transações do Banco.

Banese Card e Mulvi Pay

A Mulvi, empresa de meios de pagamento do Grupo Banese que administra o cartão Banese Card e a Mulvi Pay, registrou um volume transacionado dos produtos geridos de R$ 903,6 milhões no primeiro trimestre, e um aumento de 7,5% no número de lojistas aptos a transacionar os produtos da empresa, quando comparado o primeiro trimestre de 2023 com o mesmo período do ano anterior.

O Banese Card, cartão genuinamente sergipano e responsável pela inclusão financeira de milhares de famílias do estado, alcançou, no primeiro trimestre do ano, 627 mil clientes aptos a realizar compras.

A Mulvi Pay, conjunto de soluções de pagamento lançado em novembro de 2022, destacou-se por potencializar a expansão e a rentabilização da empresa no período. Além disso, foi lançado, por meio dos canais digitais da Mulvi, o “Negocie Fácil”, que tem por objetivo permitir que os clientes realizem renegociação de dívidas com maior comodidade e de maneira eficiente e digital.

Banese Corretora

A Banese Corretora de Seguros ampliou e consolidou a parceria com as principais seguradoras do país, o que possibilitou aprimorar os serviços ofertados, além de ampliar o número de produtos no mercado e atrair novos clientes.

Nos primeiros três meses do ano, a empresa transacionou R$41,3 milhões em seguros contratados, valor 38% maior que o verificado no mesmo período do ano anterior. As vendas de seguros para pessoas e cotas de consórcios foram os destaques de vendas no período.

Cultura e transformação social

Celeiro e guardião da cultura, e responsável por transformar a vida de centenas de sergipanos, o Instituto Banese beneficiou diretamente 10.172 pessoas ligadas às 13 entidades apoiadas financeiramente pela instituição. Outras 31.585 pessoas foram impactadas em ações realizadas pelo próprio Instituto, através de programas educacionais, esportivos, artísticos e culturais, cursos profissionalizantes, de atenção à saúde, psicopedagógicos e de inclusão social.

Já o Museu da Gente Sergipana recebeu 27.200 visitantes dos mais variados lugares do Brasil e do mundo durante os três primeiros meses do ano. Destaque também para o Centro de Memória Digital Professora Enedina Chagas, uma parceria entre o Governo do Estado e o Banese, sob a responsabilidade do Instituto Banese, que foi inaugurado na cidade de Simão Dias, edificação histórica que se transformou em um complexo cultural.

Outra ação social patrocinada pelo Grupo Banese e operacionalizada através do Instituto Banese, o Projetar.SE, é um importante núcleo de apoio ao suporte técnico às gestões de municípios sergipanos.

Neste primeiro trimestre de 2023 estiveram em execução os seguintes projetos básicos e executivos feitos pelo Projetar.SE: reforma da Praça Coronel João Neto em Arauá; reforma do Cineteatro Abílio Curvelo de Mendonça em Rosário do Catete; reforma e ampliação do Mercado Municipal Humberto Ferreira de Souza, em Indiaroba; e a urbanização da Vila do Padre no Povoado São Clemente, em Nossa Senhora da Glória.

Também foram realizadas visitas técnicas aos municípios de Divina Pastora, Japoatã, Santana do São Francisco, Nossa Senhora Aparecida, Simão Dias e Santo Amaro das Brotas para acompanhamento das obras resultantes dos projetos desenvolvidos pelo Projetar.SE.

Ascom Grupo Banese