Baneseanos(as) na expectativa para a Meia Maratona 21K Sergipe

Prova, que está dividida em cinco categorias, será realizada neste domingo, 13, na Orla de Atalaia, a partir das 5h.

A Meia Maratona 21Km Sergipe Run Banese está movimentando a rotina de baneseanos e baneseanas, que têm dedicado horas de treinamento para fazer bonito neste domingo, 13 de outubro. A corrida é patrocinada pelo Grupo Banese, através do banco dos sergipanos, Banese Corretora e Banese Card, como uma forma de estímulo à prática esportiva, busca por uma rotina mais saudável e melhor qualidade de vida. O evento será realizado na Orla de Atalaia, com largada da praça de eventos, e está dividido nas categorias 2,5Km, 5Km, 10Km, 15Km e 21Km.

Estreante em corridas, Mariana Amaral percorrerá a distância de 2,5 Km, e decidiu usar a Meia Maratona como um marco para o aniversário de 40 anos, comemorado neste mês de outubro, o que será algo totalmente novo para a baneseana, que é adepta de treino funcional e danças para manter a saúde física e mental.

“Realmente não pratico corridas, mas estabeleci que esse seria um desafio que iria superar em comemoração à chegada da minha nova idade, por isso comecei a me preparar para ele. Iniciei com caminhada diária e fui evoluindo para pequenas distâncias em ritmos mais intensos. Estou otimista e orgulhosa porque sei que cumprirei essa meta”, declarou Mariana Amaral.

Com mais tempo no mundo das corridas, Zoe Sales pratica o esporte desde 2017, e desde lá, já foram muitas participações em eventos do tipo, incluindo a tradicional Corrida Cidade de Aracaju, em comemoração ao aniversário da capital. Atualmente, Zoe Sales percorre com bons resultados a distância de 10 Km.

“Correr para mim foi uma descoberta. A minha primeira participação em corridas foi na Corrida dos Bancários, promovida pelo sindicato da categoria, e desde então virou um vício, correr é uma experiência compartilhada e motivadora, me proporciona uma sensação de bem-estar, alivia o estresse diário, além de ajudar a manter a forma física”, declarou a competidora, que é acompanhada por uma assessoria esportiva.

Quem também está nesse mundo há sete anos, porém com algumas pausas, é Daynara Melo, que voltou a correr com mais regularidade em 2024, e entre duas e três vezes na semana está suando a camisa por meio da corrida, além de também ser presença certa três dias na semana no box de Crossfit.

“Correr é uma atividade que considero completa, porque auxilia na manutenção e melhoria da saúde física e mental. Participei de quatro edições da corrida dos bancários, todas na categoria 2,5 Km, e conquistei troféu em duas delas, um de 3º e outro de 1º lugar. A corrida deste domingo tem um gosto especial, pois será a minha estreia na categoria 5 Km”, contou Daynara Melo.

Correr para poder viver melhor

“A corrida entrou na minha vida há alguns anos para me ajudar a perder peso, pois havia chegado a um ponto em que, ou eu cuidava realmente da minha saúde, ou começaria a tomar remédio para controle da pressão. Foi então que decidi correr, e foi uma decisão mais que acertada”, enfatiza o baneseano Kleber Dantas.

Em janeiro de 2024 ele fez da corrida algo muito mais regular na rotina, passando a estar presente nas competições de longas distâncias, tendo corrido 24Km na Corrida Cidade de Aracaju, 16 Km na da XP, e 21Km na meia maratona do Rio de Janeiro, a mesma categoria da qual fará parte neste domingo, na Sergipe Run Banese.

Antes de iniciar em competições de longa distância, ele treinava seis dias na semana, mas quando passou para esse outro nível, passou a alternar entre corrida e musculação para fortalecimento muscular, além de ser acompanhado por uma assessoria esportiva. Para Kleber, a lista de benefícios decorrentes dessa atividade física só aumenta a cada dia, indo muito além do controle do peso.

“Você não depende de ninguém para correr, é só colocar o tênis e sair. É uma atividade fascinante, que promove prazer, bem-estar e disposição, entre outros vários benefícios e, de fato, quem começa a correr gosta e dificilmente larga”, enfatizou Kleber Dantas.

Benefícios da corrida para além da estética

Profissional da Educação Física há 35 anos, Jaime Madureira é um dos que têm ajudado centenas de sergipanos a obter melhor desempenho em corridas, e explica que esta é uma modalidade esportiva extremamente acessível e indicada para pessoas de todas as idades, desde que respeitados alguns princípios básicos de segurança e condicionamento físico.

Entre os benefícios elencados pelo profissional, que é Especialista em Fisiologia do Exercício, Treinamento Pliométrico e Força, e Biomecânica aplicada na Corrida, além de treinador de Atletismo níveis 1 e 2 pela Federação Internacional de Atletismo, estão a melhora do condicionamento cardiovascular; fortalecimento muscular e ósseo; e regulação dos níveis de colesterol e glicemia.

Jaime Madureira aproveitou a oportunidade para dar dicas para quem vai correr nas categorias 5Km, 10Km, 15Km e 21Km neste domingo: defina a estratégia de prova, tendo claro o ritmo que irá imprimir durante o percurso; na véspera, alimentação balanceada, rica em carboidratos e com ingestão adequada de líquidos; e reserve de 10 a 15 minutos antes da prova para uma leve corrida, seguida de exercícios de mobilidade articular. Após a competição, não esquecer de alongar para ajudar na recuperação muscular.

1ª Corrida do Servidor Público

Dentro da Meia Maratona 21K Sergipe Run Banese será realizada a 1ª Corrida do Servidor Público, evento promovido pelo Governo de Sergipe através das secretarias de Estado da Administração (Sead) e do Esporte e Lazer (Seel), com o apoio do Grupo Banese e da Speed Produções e Eventos.

A corrida, que é uma das atividades em celebração ao mês do servidor, tem como objetivo valorizar os trabalhadores da gestão estadual, e promover saúde, bem-estar, engajamento e motivação. Mil servidores públicos estaduais participarão da prova, e os três primeiros colocados nas modalidades 2,5Km, 5Km, 10Km, 15km e 21Km receberão medalha, troféu e premiação em dinheiro. Os demais participantes receberão medalhas.

