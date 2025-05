Barão chega ao Rock Sertão 2025 com a turnê “Do Tamanho da Vida”

O Rock Sertão 2025 retorna com força total à Praça Antônio Alves Feitosa – a icônica Praça dos Três Quiosques – em Nossa Senhora da Glória (SE), prometendo uma edição histórica. Além de marcar o reencontro com suas origens, o festival surpreende ao anunciar uma das bandas mais lendárias do rock brasileiro: o Barão Vermelho, que sobe ao palco Véio Artesão no dia 17 de maio.

Na estrada com a turnê “Do Tamanho da Vida”, o grupo promete trazer ao sertão uma apresentação memorável, mesclando sucessos imortais como “Bete Balanço”, “Exagerado”, “O Tempo Não Para” e “Maior Abandonado”, com novidades que mantêm viva a chama criativa da banda. Com mais de quatro décadas de estrada, Barão é sinônimo de atitude, história e paixão pela música.

A participação da banda no Rock Sertão 2025 representa um verdadeiro encontro de gerações. Assim como o festival, Barão carrega em sua trajetória a força da resistência cultural e o compromisso com a autenticidade artística. O show promete ser um dos pontos altos do evento – um momento inesquecível para o público que celebra o passado, o presente e o futuro da música brasileira.

Além dos shows, o festival também oferecerá uma ampla programação cultural nos dias 15 e 16 de maio, com oficinas, palestras, apresentações de dança e a tradicional Feira Cultural, fortalecendo seu papel como palco da arte e da música independente no sertão sergipano. Acompanhe todas as atualizações e surpresas do festival pelo Instagram oficial: @rocksertao.

Anota aí:

Data: 17 de maio

Local: Nossa Senhora da Glória – SE

Evento gratuito

Por: Marta Olivia Costa