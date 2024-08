Barra dos Coqueiros celebra os 18 anos da Lei Maria da Penha

Barra é o único município sergipano que tem um Centro de Referência da Mulher dentro de uma DAGV

Para celebrar os 18 anos da Lei Federal nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que trouxe uma série de benefícios no enfrentamento da violência contra a mulher (física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial), a Prefeitura da Barra dos Coqueiros juntamente com a Delegacia de Atendimento à Mulher e demais Grupos Vulneráveis (DAGV) do município realizam na manhã desta quarta-feira, 7, uma ação de conscientização no pórtico da entrada da cidade.

O ato integra uma operação nacional do Ministério da Justiça junto com as Secretarias de Segurança Pública dos estados brasileiros. Na Barra dos Coqueiros, a atividade ocorreu em parceria com a Prefeitura, que é engajada na causa, por meio do Centro de Referência da Mulher (CRM) do município e contou ainda com o apoio de agentes da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT).

“A delegada Jacyara Mendonça, uma excelente profissional, nos procurou e fechamos esta parceria de estarmos juntos hoje celebrando os 18 anos da Lei Maria da Penha, que prevê a adoção de medidas protetivas em favor da mulher. Foi um ato extremamente importante de conscientização da sociedade. Este mês de agosto é justamente dedicado ao enfrentamento da violência contra a mulher e esta ação está incluída nesta campanha. Realizaremos várias ao longo do mês”, relatou a coordenadora do CRM da Barra dos Coqueiros, Carla Ribeiro.

CRM na DAGV

A coordenadora do Centro de Referência da Mulher chama atenção para o fato de que a Barra dos Coqueiros é o único município de Sergipe que tem um CRM implantado numa delegacia que atende mulheres vítimas de violência.

“Nosso Centro de Referência da Mulher tem um espaço físico na DAGV da Barra dos Coqueiros, onde a mulher, que comparece à delegacia e depois precisa de uma assistência, de um acolhimento, já faz encaminhamento exclusivo ali mesmo na própria delegacia”, explicou Carla Ribeiro.

Parceria de sucesso

Delegada responsável pela Delegacia de Atendimento à Mulher e demais Grupos Vulneráveis da Barra dos Coqueiros, Jacyara Mendonça esteve presente na ação na entrada da cidade e destacou a parceria de sucesso que ocorre entre a Prefeitura e a DAGV no município.

“Aqui, na Barra dos Coqueiros, temos uma excelente parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. A Barra é o único município de Sergipe que tem um núcleo do CRM dentro de uma delegacia. Então, o atendimento dessa mulher que vem pedir ajuda aqui na nossa delegacia é integral, pois, além da questão criminal que nós vamos resolver, tem a questão social com o apoio do CRM”, disse a delegada.

Jacyara Mendonça ressalta também a importância da Lei Maria da Penha que atinge nesta quarta sua maioridade. “Antes da lei, o conceito que se tinha era que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje, já se sabe que não é bem assim. O olhar para o que acontece na intimidade dos lares mudou. Qualquer pessoa pode denunciar um caso de violência doméstica. Então, foi um grande avanço”, declarou a delegada Jacyara Mendonça.

