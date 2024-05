Barra dos Coqueiros leva iluminação pública de qualidade para os moradores

A expansão do município de Barra dos Coqueiros é uma realidade e, sendo assim, uma grande responsabilidade da gestão. Com o crescimento da cidade, há cada vez mais a necessidade de melhoria da iluminação nas vias públicas, serviço que vem sendo executado com maestria.

A troca da iluminação por lâmpadas de LED e instalação de novos pontos começou em 2022, e a primeira contemplada foi a Avenida Mangabeira.

Em 2023, 18 bairros já haviam recebido luz LED: Baixo, Olimar, Marivan, Luar da Barra, Atalaia Nova, Pontal da Ilha, Canal, Touro, Costa Azul, Praia do Porto, Praia do Jatobá, Capuã, Olhos d’Água, Centro, Rio das Canas, Paraíso da Barra, Prisco Viana e algumas ruas do Marcelo Déda.

Já as áreas que não possuíam iluminação elétrica, mas que receberam: A rua Doralice, no Jatobá; A travessia Carivaldo Oliveira Ribeiro, na Praia do Porto, também localizada no Jatobá.

“A realização dessas novas instalações foi uma reivindicação dos moradores que viviam no escuro há muitos anos. Então para a gestão é muito significante poder finalmente atender a esses pedidos.”, enfatizou o prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo.

A escolha da Luz LED não é aleatória, já que essas lâmpadas são muito mais potentes, econômicas e geram menor impacto ambiental.

“A área de iluminação das luzes LED é muito maior e mais clara que a das lâmpadas comuns, além disso, a vida útil é muito maior, e sua manutenção é muito mais prática”, apontou o fiscal de contrato da Secretaria Municipal de Obras, José Carlos de Jesus.

Cidadania

A iluminação pública é cidadania, ou seja, um direito da população barracoqueirense para desenvolver a região. Ela permite que uma zona não fique abandonada e possa valorizar imóveis e o comércio local.

A empresária Taiza Teles é proprietária de uma mercearia localizada em um dos locais beneficiados pela iluminação pública de Barra dos Coqueiros. Ela contou que desde a instalação dos pontos, o número de clientes aumentou, assim como o horário de atendimento, permitindo assim um lucro maior e mais segurança para o estabelecimento.

“Antes era tudo escuro aqui, então as pessoas ficavam com medo de passar depois de certo horário. Agora não, com tudo iluminado as pessoas ficam mais tranquilas, podem passear, fazer caminhada, param aqui na frente para conversas. Então pudemos estender o horário de funcionamento, tem dias que ficamos abertos até 21h30, recebemos mais pessoas, e por isso influenciou positivamente também no lucro”, relatou Taiza.

Davy Christian Souza é morador do bairro Olhos D’água há pouco mais de dois anos. Mas é proprietário de um terreno na localidade há mais ou menos 15 anos. “Aqui sempre foi sem iluminação, por isso, tinham poucas casas. Existia até roubo de afiação. Poucos tempo depois colocaram uma iluminação, mas era muito precária. Hoje a diferença é perceptível, nós ficamos mais tranquilos com a rua muito mais iluminada”, contou.

Turismo

Dentre as localidades que receberam iluminação LED nos últimos anos vale destacar a da Rodovia SE 100, a região que vai da Barra dos Coqueiros à Pirambu, através de um acordo firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT).

“A iluminação adequada de vias públicas é uma necessidade para todos os transeuntes. Mas quando se trata de uma via que liga destinos turísticos, o fornecimento eficiente de iluminação traz para além da segurança, um maior embelezamento dos locais de trânsito. A reestruturação da iluminação na Rodovia SE-100 representa muito para os barracoqueirenses e traz ainda mais atratividade para quem nos visita”, afirmou o secretário de turismo no município, Ícaro Carvalho.

Ou seja, não apenas para a cidadania dos moradores, mas a iluminação pública é importante para a segurança, valorizar a beleza da cidade e fomentar o turismo.

