BARRA REALIZA 1º ENCONTRO DE MOTORHOMES E FOMENTA O TURISMO DE EVENTOS NO INTERIOR DE SERGIPE

Proprietários de casas sobre rodas de vários estados vão se reunir no final de semana na Praça de Eventos da Orla da Atalaia Nova

Cada vez mais, o turismo de eventos vem se consolidando em Sergipe. O 1º Encontro de Motorhomes – ‘Do lado de cá’, no município da Barra dos Coqueiros, é um exemplo de que esse segmento do turismo também está ganhando força no interior do estado. O encontro vai reunir diversos amantes de casas sobre rodas de Sergipe e de vários estados do Brasil, a exemplo da Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo, e também do Distrito Federal. Promovido pela Prefeitura Municipal da Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal do Turismo, em parceria com a Associação de Motorhomes da Bahia (AMH/BA), o encontro acontecerá de sexta-feira, 6, a domingo, 8 de setembro, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia Nova.

De acordo com o secretário municipal do Turismo da Barra dos Coqueiros, Ícaro Carvalho, o objetivo do 1º Encontro de Motorhomes é divulgar a Praia da Atalaia Nova. Trata-se de um dos destinos mais visitados do município que faz parte da Grande Aracaju, especialmente nos últimos quatro anos, desde que foi implantado o Projeto Pôr do Sol. Trata-se de um projeto com apresentações de artistas locais e feirinha especial, que reúne destaques da cultura local e do artesanato, além de promover a gastronomia sergipana.

O 1º Encontro de Motorhomes – ‘Do lado de cá’ contará com 50 barracas com artesãos e empreendedores que oferecerão os sabores da culinária local. “O intuito desse evento é atrair os amantes de motorhomes para mostrar as belezas, a cultura e a gastronomia que a Barra dos Coqueiros tem a oferecer. Esse encontro é uma ação que acaba movimentando não só o evento em si, mas, principalmente, a economia do município”, declara.

Ícaro Carvalho explica que o encontro atrairá diversos proprietários de motorhomes, visitantes e turistas. Para esse evento de estreia, serão 47 casas sobre rodas de diferentes modelos, que trarão mais de cem convidados. Segundo o secretário municipal, acontecerão ações pedagógicas com estudantes das escolas da comunidade da Atalaia Nova, que vão conhecer os veículos e o estilo de vida das pessoas que moram neles, o que, o gestor acredita, vai seduzir muitos sergipanos. “Além disso, será feito plantio de árvores, para trazer princípios de sustentabilidade para as crianças. Também haverá desfiles, shows, apresentação de grupo folclórico e feirinha de artesanato”, ressalta.

Programação:

Dia 6 (sexta-feira)

9h – Momento Verde: acolhimento de crianças da comunidade da Atalaia Nova para conhecer os motorhomes e fazer o plantio de árvores

16h – Cerimônia com presença de autoridades, seguida de apresentação do evento

17h – Projeto Pôr do Sol Especial, com desfile de lançamento da Coleção Barra dos Coqueiros da marca Caribe de Couro

19h – Show com Evo Gama

Dia 7 (sábado)

16h – Apresentação do Samba de Coco de Barra dos Coqueiros

17h – Apreciação do pôr do sol

17h – Feirinha de artesanato

19h – Show com Jhonatan Freitas

Dia 8 (domingo)

17h – Apreciação do pôr do sol

19h – Show com Garizinho de Luxo

Foto: Ascom PMBC