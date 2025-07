BARRA DOS COQUEIROS RECEBE MAIS DE R$ 18 MILHÕES EM INVESTIMENTOS VIABILIZADOS PELO SENADOR ALESSANDRO

Município estratégico na região metropolitana de Aracaju, a Barra dos Coqueiros vem sendo beneficiada por um conjunto robusto de investimentos viabilizados pelo senador Alessandro Vieira (MDB/SE).

Ao longo de seu mandato, já foram destinados aproximadamente R$ 18 milhões para o município, com foco em áreas essenciais como saúde, segurança pública, infraestrutura, assistência social e esporte.

Somente em 2025, mais de R$ 10 milhões em recursos estão previstos para execução, com destaque para a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA Porte I), orçada em R$ 5,1 milhões, viabilizada com recursos do senador. Também estão contempladas a construção de duas Unidades Básicas de Saúde, uma no bairro Baixo e outra, via PAC, no bairro Olimar, além da reforma da Clínica de Saúde da Família Santa Luzia, aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal, instalação de módulo esportivo e apoio financeiro às atividades da OSCATMA (Organização Social Cultural e Artística de Trabalho e Meio Ambiente).

Nesta sexta-feira (25), Alessandro Vieira cumpriu agenda na cidade, onde participou da 5ª etapa da entrega do Cartão Comida na Mesa, ação da Prefeitura que beneficiou mais 150 famílias com o auxílio de R$ 600. O senador também visitou o Hospital de Pequeno Porte da Barra dos Coqueiros, reforçando seu compromisso com a saúde pública de qualidade e com o acompanhamento direto das ações que recebem recursos do seu mandato.

“A Barra dos Coqueiros tem um papel fundamental na região metropolitana e precisa ser tratada com atenção e responsabilidade. Nosso trabalho é garantir que o dinheiro público seja bem aplicado, em obras e ações que impactam diretamente a vida das pessoas. Temos uma parceria de trabalho séria com a gestão municipal, com diálogo, planejamento e resultados concretos”, apontou Alessandro.

O prefeito Airton Martins fez questão de agradecer ao senador pelo apoio constante e pela atenção dedicada ao município. “O senador Alessandro tem sido um parceiro firme da Barra. Os recursos viabilizados por ele chegam em áreas importantes e fazem diferença no dia a dia da população. É um político que tem cuidado com as pessoas e compromisso com o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou o prefeito.

Com um crescimento urbano acelerado e localização estratégica, a Barra dos Coqueiros vive um novo ciclo de desenvolvimento. O apoio do senador Alessandro Vieira tem sido decisivo para consolidar avanços e preparar o município para os desafios do presente e do futuro.

Por Laisa Bomfim – foto Pedro França