Barra recebe ‘Ônibus Lilás’ dedicado à conscientização contra violência doméstica

O município da Barra dos Coqueiros, localizado na Região Metropolitana de Aracaju, recebeu nesta terça-feira (8), a atuação do ‘Ônibus Lilás’. A ação aconteceu em continuidade a iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), por intermédio da Procuradoria da Mulher da Alese (Promualese), em alusão à Campanha ‘Agosto Lilás’ (conscientização pelo fim da violência doméstica).

O Ônibus Lilás é um trabalho desenvolvido pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), o qual oferta atendimento jurídico e social para mulheres. Palestras, atendimento psicológico, assistência jurídica, roda de conversa e apresentações de dança fizeram desta edição.

De acordo com a coordenadora da Promualese, Luana Duarte, o trabalho segue acumulando uma aceitação positiva. “Estamos no segundo dia de execução, já que ontem estivemos em Macambira e hoje foi a vez da Barra dos Coqueiros ser contemplada Com satisfação percebemos uma resposta muito positiva de participação das mulheres”, disse.

A coordenadora da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres da Barra dos Coqueiros, Mara Farias, destacou a importância do projeto. “O Agosto Lilás representa a luta, sensibilização e potencializa a conscientização sobre a Lei Maria da Penha e a ideia é descentralizar o serviço que desenvolvemos ao longo do ano, por meio do Centro de Referência da Mulher do município com um trabalho de acolhimento, assistência e palestras, dentro desse cenário. Levar o Ônibus Lilás principalmente, para comunidades em vulnerabilidade social e de informação para alertar a respeito do ciclo de violência, legislação, redes de proteção e os canais de denúncia é muito importante. Quando a gente aplica esse trabalho em uma região como essa (Residencial Marcelo Déda) com índice significativo de violência doméstica, percebemos a adesão pelo conhecimento compartilhado”, frisou.

A Assistente Técnica da Diretoria de Proteção e Combate a Violência Contra a Mulher, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Thairine Alves, ressalta a prevenção, e alertou: “a proposta do Ônibus Lilás é percorrer todo o Estado. No entanto, no mês de agosto o ritmo fica mais intensificado levando informação de combate à violência doméstica. Prevenir e alertar as mulheres é o nosso papel, porque a violência não é somente física e muitas vezes vivenciam a psicológica que é tão grave quanto.”

Participando da atividade, Izis Marinho, assistente social e residente da Barra dos Coqueiros, revelou que: “os índices de violência na Barra dos Coqueiros é alto e ações como essa são fundamentais, todavia o conhecimento é o melhor caminho. Os organizadores desta atividade estão de parabéns pelo trabalho.” A próxima edição do ‘Ônibus Lilás’ acontece no dia 17 deste mês no município de Tobias Barreto.

Foto: Joel Luiz

Por Shis Vitória